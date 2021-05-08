郑建卫

原标题：河北雄安新区迎来20多家主流网络媒体

4月29日，“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动走进河北雄安新区，来自人民网、央视网、中新网等中央媒体以及长城新媒体、河北网络广播电视台、河北新闻网等河北省主要新闻网站的记者，深入雄安新区建设一线，聚焦新区设立以来大规模开发建设取得的成就，用镜头展示“雄安质量”、展现“未来之城”的最新面貌。

参加网络主题活动的媒体记者走进河北雄安新区。

20多家网络媒体的记者们将在雄安新区政务服务中心感受“一枚印章管到底”的便捷审批模式；在雄安商务服务中心体验多元并蓄、活力创新的未来商务服务；在安新县大淀头村见证环境改善给当地百姓带来的实实在在福利；在启动区管廊了解一座城市如何告别马路拉链；在雄安新区生态环境监控中心和雄安新区新一代网络实验室解锁最新、最前沿的信息网络技术……

记者们将全方位报道雄安新区在政务服务推进、基础设施建设、生态环境改善、高新高端产业等方面取得的成绩和进步，也从侧面折射出中国改革开放和现代化建设的伟大成就。

媒体记者在雄安新区政务服务中心采访。 郑建卫 摄

“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动由中央网信办网络传播局主办、中共河北省委网信办承办，河北雄安新区党工委管委会宣传网信局、中国经济网、河青新闻网实施，旨在反映我国经济特区、国家级新区提升关键领域科技创新能力，加快推动实体经济高质量发展、持续增创体制机制新优势、推动全方位高水平对外开放、高标准推进建设管理五大方面的新举措、新风貌。

(责编：赵超、吕骞)