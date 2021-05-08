郑建卫

原标题：智能生态环境监测网 助力雄安新区绿色发展

“从雄安新区成立以来，白洋淀的生态治理取得了非常明显的效果，湖心区的水质从五类到四类到部分区域达到三类，这种改变源于我们上下游的协同治理和各部门的联动。”4月29日，雄安新区管委会生态环境局副局长吴海梅对记者说。

建设绿色生态宜居新城区是雄安新区规划的目标之一，良好的生态环境是雄安新区建设发展的生态基础，雄安新区生态环境监测监控中心，就是生态环境质量的守护者。

目前该中心成功应用5G+ VR无人机、5G+高光谱无人机、5G+多功能无人船搭载北斗导航、水质指纹识别溯源、物联采样质控、水质预测模型等创新型技术，新一代信息技术在生态环境监测领域的应用在全国具有示范引领作用。

该中心定制的全锂电水质监测船 “雄安监测1号”，是国内唯一一艘，可以搭载、起落两台小型无人船和一架无人机，同时可随时自动取样，在船上实时进行总磷、总氮、氨氮、COD等13项水质指标的自动检测分析及三项水文指标测量。并在船上通过指挥平台实现现场会商、决策。

该中心打造的“数字白洋淀”体系，始创淀区导航。针对淀区地形错综复杂、地貌峰回路转容易迷路的特色区域环境，在目前国内所有导航系统不能支持淀区使用的情况下，为便于在淀区找到航道，利用北斗制作了国内首个淀泊导航。

《雄安新区生态环境智慧监测体系》以5G+创新“天、地、淀”智慧监测体系建设为特色，在全国各地推选的100多个应用案例中脱颖而出，在近期闭幕的第三届数字中国建设峰会生态分论坛数字生态优秀应用案例评选中，评选为全国数字生态优秀应用案例，由生态环境部推荐给全国生态环境领域单位在生态环境信息化工作中学习、借鉴、参考。

(责编：赵超、吕骞)