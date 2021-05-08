原标题： 国家级新区海南自贸港政策落地见效 探寻中国最南端的“宝藏”

2020年6月1日，《海南自由贸易港建设总体方案》（以下简称《总体方案》）正式发布实施。据初步统计，已发布政策文件110多份。出台的这一系列支持政策就像是一粒粒宝贵的种子，播撒在海南的各个角落，推动着海南自由贸易港顺利建设。

文化旅游消费“硕果累累”

今年是离岛免税政策落地十周年，累计销售金额即将突破千亿大关。在时间的锤炼中，离岛免税逐渐发展成为海南的一张“金字招牌”。去年7月，海南离岛免税购物新政开始实施，购物额度从每年每人3万元提高至10万元，次数也不再受限；离岛免税商品品种更是扩展到手机等电子产品。

海控全球精品（海口）免税城（以下简称“免税城”）是海南离岛免税的海口市内店，董事长郑向军回忆，免税城筹建之初，国际市场正受疫情影响，各大国际品牌产能大幅下降、供货紧张，招商采购难度极大。“尽管如此，我们还是迎难而上，以钉钉子精神全力推进免税板块筹开工作，为海南离岛免税项目形成加速跑的态势不断助力。”最终项目一期按既定时间2021年1月31日顺利开业。

“活动力度还是蛮大的！”前来免税城购物的王女士和刘女士都表示自己在这里感受到了良好的购物体验。据了解，截至4月22日，免税城一期累计销售收入已达3.13亿元，累计接待购物人数270840人次。

海控全球精品(海口)免税城内主要以销售香水化妆品为主。

近几年，乡村旅游也成为了人们出行度假的首选方案之一。在海口市演丰镇，也有这样一个乡村旧貌换新颜。

游客正在“网红”民宿打卡拍照 徐也晴 摄

瑶城美丽乡村通过“政府基础配套、国企产业投资、农村资源共享、农民分红保障”的共建共治共享美丽村建设新模式，将其建设成生态有序、田院共融、企民相依的美丽家园。据相关负责人介绍，现在的这座“网红”村是建立在原始村落的基础之上，将现代设计与原有生态环境相融合，打造集民宿旅居、田园康养、商务办公、高标准农田种植、农业体验于一体的江东新区“田园会客厅”。

瑶城美丽乡村内部改造对比图 徐也晴 摄

据了解，海南在2020年接待游客人数逐季攀升，成为全国旅游恢复情况最好的地区之一。

重大功能平台“生根发芽”

为推动中国健康产业发展、助推中国医疗卫生事业改革，2020年，乐城管理局联动医药监管、保险监管、海关、医保、企业等多部门，推出制度集成创新的“全球特药险”。

同时，依托特许医疗、特许研究、特许经营、特许国际交流，博鳌乐城国际医疗旅游先行区在一个医疗欠发达省份展开了创新试验。目前，博鳌乐城智慧医疗产业综合体可使用国内未上市药械已超130种。

高水平推进三亚崖州湾科技城建设，三亚崖州湾科技城围绕《总体方案》要求，重点打造“一港三城一基地”，即南繁科技城、深海科技城、科教城、南山港和全球动植物种质资源引进中转基地。据了解，崖州湾科技城两年来新增注册企业2290家，有254个项目签约落户。

“草木蔓发，春山可望。”随着海南自由贸易港政策制度的落地见效、发展环境的持续改善、市场主体的聚集增多，海南必将拥有更多的“宝藏”值得去探索挖掘。

(责编：赵超、吕骞)