原标题：浦东张江活力四射 有科技感的未来世界

近日，“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”记者团走进上海浦东。1992年的夏天，浦东张江一方17平方公里的区域，从地理上链接起了浦东贸易、金融、制造的三大点状布局，成为中国第一个以“高科技”命名的开发园区。

近20年过去，如今的张江已成长为集聚集成电路、生物医药、人工智能为先导的三大产业集群。记者团来到上海首个“AI+园区”试点应用场景——张江人工智慧岛。在这里，从无人车上就能买到新鲜的早餐和下午茶，不需要下楼就可以让机器人为自己取到快递……未来世界的科技感呼之欲出。

张江人工智能岛

在人工智能岛的展厅内，摆放着一个用于病房消毒的机器人。记者通过工作人员的讲解了解到，它在疫情期间曾去到火神山医院参与前线工作。和它并肩作战的医生这样评价它：“它可以全自动的工作，同时也降低了我们医务人员进入高风险区域去操作消毒机的风险，而且消毒的区域更加的广泛，也没有死角。”

对于金融板块的人脸识别技术，工作人员说，很多人会担心有人根据脸部数据制作3D面具，然后通过人脸识别进行违法犯罪活动。而实际上3D面具是无法通过验证的，因为识别设备已经可以获取到毫米级的脸部数据。比如支付APP的认证中要求用户眨眼睛就是在动态中获取微小脸部数据的过程，同时还有获取脸部温度等多重技术辅助人脸识别，安全性比想象的要高很多，识别速度可以到达千分之一秒。

在体验中心还展示着一台能够代替人眼的智能工业检测设备。在手机制造行业中，这项技术曾经被国外垄断，如今我国也逐渐追赶上来。据了解，这项技术工序需要工人用肉眼在强烈的光线下检测玻璃上的污渍和瑕疵，这是工业外观缺陷检测中最大的痛点，人工检测效率低、漏检率高、人工成本的不断上升等严重制约着产能。目前由人工智能技术支持的玻璃盖板设备检测效率是24个生产线工人一天的工作量，已被多家手机生产厂商采用。

无人车定点停靠

在张江人工智能岛的室外，可以看到许多停靠的早餐无人售卖车。据工作人员介绍，它是研发团队以无人车服务大众为愿景打造的智能移动服务空间。通过聚合“AI大脑”“5G通讯”“智能服务”三重技术优势，在配送、安放、物流、零售、医疗等多个场景都能够提供可移动的智能化服务。

孵化，让AI创新要素充分流动

目前，整个张江科学城已经成为全球创新网络的重要节点和枢纽，包括技术、项目、人才、资金各种创新要素都在张江集聚。孵化领域的负责人表示，张江的孵化器主要是让各类创新要素在这里集聚以后形成有效的互动，这样才能提升张江创新的整体能级。

“人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。”从最初的生物医药产业起步到现在，张江科学城的孵化重心正在为更多的人工智能企业服务，他们的目标是把人工智能岛的智能生态辐射至浦东新区。

这里的工作人员告诉记者，园区内除了服务于一些大型企业的人工智能项目，也为中小微企业的起步提供成长的平台。比如，小企业也可以在这个平台拿到一些大企业的订单，进一步实现市场化。不论是办公场地、投融资、招聘人才，孵化器都会提供人、钱、市场相关的资源传递。

参与联动的企业签名

在这里，大企业可以实时发布他们期待的解决方案或者感兴趣的“赛道”，中小企业可以实时接收到这些信息，并且直接把自己的商业计划书和解决方案发送到这个平台上，达到初步匹配。创业工坊的项目经理介绍，张江孵化器的优势之一就是资源的集聚，企业之间可以有更好的联动。

如今，张江人工智能岛上已经有30个智能未来的应用场景，集聚了跨国公司巨头，中德、中以、中新等合作项目，还有同济大学上海自主智能无人系统科学中心等科研院所，国内的独角兽企业、孵化中心及创新中心。未来，将会有8000位人工智能研发工程师和科学家在岛上工作。

在“十四五”的起始之年，浦东张江将进一步增强创新策源能力，努力成为全球学术新思想、科学新发现、技术新发明、产业新方向的重要策源地，形成战略领先的现代产业集群和充满生机的创新企业集群。

(责编：赵超、吕骞)