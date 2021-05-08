魏敏 张相成

原标题：在浦东遇见“未来之城”

近日，“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动采访团一行来到浦东新区，遇见了一座“未来之城”--张江人工智能岛。

张江人工智能岛AI体验中心。经济日报-中国经济网记者魏敏/摄

这里有无人驾驶环卫车，无人售货机，无人机，陪聊机器人、餐饮机器人、安防巡逻机器人以及具各种服务功能的机器人。在这儿，不经意间就会遇到某位正在工作的机器人。你可以让机器人帮你去无人售货机那里买瓶可乐、面包等，而这一切只需要用手机下单就可以完成。要是正好遇到午餐时间，机器人可是相当忙碌，忙着接收指令、忙着送餐。

未来医生工作站。图上的这个机器人曾经去过火神山。经济日报-中国经济网记者魏敏/摄

据了解，张江人工智能岛于2019年正式投入使用，是张江科学城打造人工智能生态的重点园区。位于张江科学城中部核心区，占地面积6.6万平方米，是人工智能产业生态聚集地，是国内首个“5G+AI”全场景商用示范园区、上海市首批“AI+园区”试点应用场景、上海（浦东新区）人工智能创新应用先导区的核心承载区。

新标杆 人工智能创新应用先导区

作为上海市首批“AI+园区”试点应用场景，张江人工智能岛致力于上海（浦东新区）人工智能创新应用先导区的建设，对接AI企业，打造全场景、沉浸式服务体验，聚集了大量人工智能企业的先进技术和高科技产品及上下游顶尖公司。

线下智慧教室。同步识别讲解人员语音，教室可以不用书写板书。经济日报-中国经济网记者魏敏/摄

据介绍，目前，岛上有21幢建筑，30多个智慧未来的应用场景。作为国内首个“5G+AI”全场景商用示范园区，张江人工智能岛率先应用全国最具代表性的人工智能企业核心技术和产品，并以整个园区为载体，为技术与技术、产品与产品间的交流提供平台。

围绕语音识别、计算机视觉、深度学习等人工智能新技术，在岛上与应用场景进行深度融合，在联合试验和交互体验中实现新技术的交流和创新：机器人在园区内执行安保执勤，无人机在园区上空飞行巡检，河道中有无人船和水下机器人在监测水质，装有智能传感器的智慧消防、绿植灌溉、智慧路灯、智慧井盖和智能水务都能各司其职，整个园区动态都能即时反馈至AI智慧中心的大屏幕上，让管理者通过一块屏幕即可管理整个园区。

新生态 五位一体实践区

搭建集创新转型工坊、创新实验室、项目实战空间、应用演进与运营四维一体的人工智能“能力开放工场”，让大企业和小企业之间实现联合创新，塑造产业垂直生态，推动人工智能技术发展，帮助人工智能企业成长。

体验中充满未来感的休息区。经济日报-中国经济网记者魏敏/摄

张江人工智能岛将成为上海人工智能企业最集聚、类型最丰富、人才最密集的人工智能的产业新地标，是“政、产、学、研、用” 五位一体的人工智能最佳实践区。

据园区内张江创业工坊掌柜耿婷婷介绍，这个孵化器的意义是帮助中小微企业在发展过程中解决所需要的人、资金和市场问题，在资源集聚的速度上会对企业有所帮助，从而一定程度上帮助中小微企业提高创业的成功率。目前张江孵化器每年服务的企业约300家。

新未来 人工智能发展“张江模式”

未来，将以张江人工智能岛为主轴，推动人工智能、大数据、云计算、区块链、VR/AR等数字产业项目加快在张江集聚，并将技术和应用扩展至整个张江科学城，与其他产业交叉融合，完成张江人工智能公共服务平台、人工智能创新孵化平台等载体和服务能力建设，全面实现人工智能技术在张江多个场景下的应用，进一步汇聚人工智能顶尖与创新型企业。

无人驾驶环卫车停靠站。经济日报-中国经济网记者魏敏/摄

围绕“智能技术+智能应用”，打造张江人工智能产业生态圈，形成具有先导和示范效应的人工智能发展“张江模式”。力争未来建成中国最具影响力和代表性的人工智能产业集聚区与体现人工智能最新技术、最高水平的应用示范区。

耿婷婷表示：“在新规划中，人工智能产业发展将实现由‘岛’到‘区’的辐射，不拘泥于某一个园区、某一个地理区域的限制，能够把大企业人工智能的需求挖掘出来，能够把小企业人工智能方面的解决方案和产品对接出来，形成人工智能产业从小企业到大企业的完整闭环，能够真正把浦东新区人工智能整个生态盘活。”

(责编：赵超、吕骞)