原标题：望江驿打卡“家门口的进博会”

浦东新区 22 公里的东岸滨江岸线，1公里就有1个望江驿，白天是一个城市书房，晚上是一个文化直播间，打造“人民的滨江世界的会客厅”。

在江边的望江驿 4 号驿站名为“发现”，它的设计灵感来自市民对进博会的期盼：而这里也正打造成为一个“永不落幕”的进博会网红产品体验点。一进门就能看到读书角。左边的书架上摆放的是党建有关的书籍。在落地窗前的吧台上，可以坐在高脚椅上，一边看江景，一边体验历史上进口中国的老物件。

“白天是供老百姓休息、看书的公共空间，晚上是网络直播间。”望江驿特色主题驿站负责人陆洋介绍，这座江边的直播间内会邀请国内外知名的各领域专家学者、文化名人开展一系列文化主题分享活动，目前已经邀请到了 400 多位嘉宾参与直播，吸引了网络 5000 多万点击量。包括著名作家叶辛、京剧演员王佩瑜、上海沪剧院院长茅善玉、上海评弹团团长高博文等都曾参与驿站直播。

在浦江东岸，面向全球商家、全体市民，正打造一条“永不落幕”的进博会网红产品体验带。在进博会上亮过相、或者经由进博会进入中国市场的好玩的、好看的、好吃的产品，经过挑选都能在东岸滨江的望江驿中出现。通过现场扫码，这些网红产品都能网上购买。

浦东开发开放的三十年，是经济和社会全面进步的三十年。浦东新区在打造“世界会客厅”的过程中，也始终把改革和创新作为内生动力，把人民群众的需求作为根本出发点，把引入社会各方力量、不断迭代升级作为后续动力。

在浦江东岸贯通的22公里中，浦东新区在休闲功能中充分考虑便民功能设置，又充分考虑文化表达，这些一个个“活”的文化书房，使浦江东岸逐渐成为上海“世界会客厅”的一扇闪亮窗口。

(责编：赵超、吕骞)