人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技>>续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区

望江驿打卡“家门口的进博会”

2021年05月08日10:33 | 来源：金台资讯
小字号
原标题：望江驿打卡“家门口的进博会”

　　浦东新区 22 公里的东岸滨江岸线，1公里就有1个望江驿，白天是一个城市书房，晚上是一个文化直播间，打造“人民的滨江世界的会客厅”。

　　在江边的望江驿 4 号驿站名为“发现”，它的设计灵感来自市民对进博会的期盼：而这里也正打造成为一个“永不落幕”的进博会网红产品体验点。一进门就能看到读书角。左边的书架上摆放的是党建有关的书籍。在落地窗前的吧台上，可以坐在高脚椅上，一边看江景，一边体验历史上进口中国的老物件。

 

　　“白天是供老百姓休息、看书的公共空间，晚上是网络直播间。”望江驿特色主题驿站负责人陆洋介绍，这座江边的直播间内会邀请国内外知名的各领域专家学者、文化名人开展一系列文化主题分享活动，目前已经邀请到了 400 多位嘉宾参与直播，吸引了网络 5000 多万点击量。包括著名作家叶辛、京剧演员王佩瑜、上海沪剧院院长茅善玉、上海评弹团团长高博文等都曾参与驿站直播。

　　在浦江东岸，面向全球商家、全体市民，正打造一条“永不落幕”的进博会网红产品体验带。在进博会上亮过相、或者经由进博会进入中国市场的好玩的、好看的、好吃的产品，经过挑选都能在东岸滨江的望江驿中出现。通过现场扫码，这些网红产品都能网上购买。

　　浦东开发开放的三十年，是经济和社会全面进步的三十年。浦东新区在打造“世界会客厅”的过程中，也始终把改革和创新作为内生动力，把人民群众的需求作为根本出发点，把引入社会各方力量、不断迭代升级作为后续动力。

　　在浦江东岸贯通的22公里中，浦东新区在休闲功能中充分考虑便民功能设置，又充分考虑文化表达，这些一个个“活”的文化书房，使浦江东岸逐渐成为上海“世界会客厅”的一扇闪亮窗口。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
外汇局：一季度我国经常账户顺差4871亿元 直接投资持续净流入
　　人民网北京5月8日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，2021年一季度，我国经常账户顺差4871亿元，其中，货物贸易顺差7694亿元，服务贸易逆差1445亿元，初次收入逆差1530亿元，二次收入顺差152亿元；资本和金融账户（含当季净误差与遗漏）逆差4871亿元，其中直接投资顺差4573亿元，储备资产增加2269亿元。 按美元计值，2021年一季度，我国经常账户顺差751亿美元，其中，货物贸易顺差1187亿美元，服务贸易逆差223亿美元，初次收入逆差236亿美元，二次收入顺差23亿美元；资本和金融账户（含当季净误差与遗漏）逆差751亿美元，其中直接投资顺差705亿美元，储备资产增加350亿美元。…
解码消博会：“买全球、卖全球” 助力加快构建新发展格局
　　人民网海口5月8日电 （记者杜燕飞）18k黄金纯手工打造、重达10公斤的费伯奇“盛世百年”彩蛋，重达88克拉、价值2.5亿元的的卡洛芙黑钻，闻名已久的江西景德镇瓷器，久负盛名的安徽宣纸，美轮美奂的苗族刺绣……5月7日，首届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）开幕第一天，众多全球消费精品同时亮相，异彩纷呈。 苗族刺绣亮相消博会贵州馆。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部