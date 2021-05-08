何凡

原标题：智能发力 这码头总有惊人的新“魔术”

“十四五”时期，我国交通强国建设将驶入快车道，国际陆海贸易新通道正加速形成。在全球领先、亚洲首个真正意义上的全自动化集装箱码头作业现场，山东港口青岛港自动化码头党委副书记田昌明告诉记者，目前码头率先运用5G、物联网、大数据、自动控制等技术，构建了国内首个自动化码头标准体系，并为世界自动化码头建设贡献出“中国方案”。这里在建的全球首创智能空轨集疏运系统，计划于6月投入运营，将实现港口集装箱集疏运从平面交通到立体交通的质的升级。

近日，由中央网信办主办的“续写更多春天的故事 走进经济新区国家级特区”记者采访团走进青岛西海岸新区，来到了山东港口青岛港自动化码头。

真正意义上的全自动：六次刷新世界纪录

望向码头，运输车与大型吊装机械衔枚疾行，搭载着集装箱在货轮与堆场之间快速流动。视野之中，唯独没有装卸工、司机等作业人员。

人去哪了呢？

太Out啦！这不是传统的人工码头。

“我们的人，都在屋里，进行实时监控。这样规模的码头，一般需要1200人左右，我们现在总共不到300人。”田昌明说，这就是全自动化码头与传统码头的区别，大大提升了作业速度、效能，使港口的作业模式更加适应新形势。

据介绍，青岛港自动化码头一期2017年5月11日投产运营以来，已经六次刷新自动化码头装卸效率世界纪录。

实际上，人工码头的平均作业效率一般能达到25-28自然箱/小时，就是较快水平。去年12月，这里的桥吊单机作业效率刷新最高纪录，达到47.6自然箱/小时；目前其自动化码头平均装卸效率达到36自然箱/小时，比国外同类码头高50%，比人工码头效率提升30%的同时，减少作业人员80%。

人与机械的更优融合：十项“全球首创”

“为了制定出更合理的方案，专业团队从一张白纸开始，通宵达旦研究，自布局到定型用了大约15个月。”分析实现超越的背后原因，田昌明表示，这主要在于技术人员将数十年丰富经验积累与新技术融合创新，自主开发，持续磨合优化。

技术创新的“魔术”不断迭代，青岛港全自动化码头陆续实现了全球首创无人码头智能监管系统、全球首创高速轨道吊双箱作业模式等十项“全球首创”。下一步的方向，则是要从自动化向智能化升级，让系统更智能地思考决策。

码头上另一大型装置，格外引人注目。据介绍，这一智能空轨集疏运系统，是在全球范围内首次将空轨技术与码头集装箱业务相融合，有望彻底破解平面运输的交叉、拥堵等交通安全瓶颈，同时将打通集装箱从铁路港站到堆场的“中间一公里”，实现港口、陆路、铁路联运“零换乘”，进一步提升青岛港集装箱集疏运能力和效率，扩展港区发展空间。

智能空轨，以立体的思维构建未来港口物流的集疏运网络，本身就是一种革命性的、跨界融合的交通理念。该工程综合运用5G、人工智能、大数据、北斗定位、机器视觉、激光扫描等高科技，投入运营时将实现智慧港口建设的新突破。

智能化升级在路上：打造高质量发展新引擎

借助一体化以来山东港口握指成拳的资源整合优势，仅2020年，青岛港新增外贸航线14条，其中直达东南亚、中东、欧洲的“一带一路”海上航线7条，全面扩大了其“一带一路”市场布局，同时，打造以青岛港为轴线、辐射全国的海铁联运网络，开通海铁联运班列的城市突破30个，海铁联运箱量达到165万TEU，继续保持全国沿海港口首位。

2020年年度业绩报告显示，青岛港货物吞吐量和集装箱吞吐量均位居全国沿海港口第五位，外贸吞吐量位居全国沿海港口第二位。

根据公开披露信息，2015-2020年，青岛港净资产收益率均位居中国沿海上市港口第一，充分彰显了青岛港的发展韧劲与经营实力。

随着经济发展转型升级，港口“吞吐量为王”的发展模式悄然改变，依靠传统装卸主业增长已经难以满足高质量发展需要。主动应变、积极走多元化发展之路，是持续拓展盈利空间、推动实现高质量发展的必然之选。

下一步，青岛港将依托山东港口平台优势及全自动化集装箱码头的先发优势，持续加大智慧绿色港口建设，推动传统码头向自动化、智能化升级改造，推广线上化业务，加快打造东北亚国际航运枢纽中心。

(责编：赵超、吕骞)