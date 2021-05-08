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人民网>>经济·科技>>续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区

数字交通、自动驾驶 人工智能助力湘江新区破解城市交通难题

孙静波
2021年05月08日10:44 | 来源：中国新闻网
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原标题：数字交通、自动驾驶 人工智能助力湘江新区破解城市交通难题

　　私家车保有量逐年递增，公共通行效率降低；城市车辆基数大，道路拥堵加剧；驾驶员疲劳驾驶，安全事故频发……城市交通难点、痛点如何破解？记者日前来到湖南湘江新区探寻答案。

　　4月25日，“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”采访团走进湖南省长沙市湘江新区。

　　湘江新区即将迎来新区授牌6周年。新区设立以来，不断培育壮大特色优势产业，大力发展人工智能和智能网联汽车。

　　据了解，湘江智能网联汽车产业于2016年开始落地，投资近20亿元打造智能系统测试区，拥有智慧公交示范线、自动泊车、自动驾驶环卫、5G-V2X示范等228个应用场景，在不到5年的时间里，就助力长沙集齐智能网联汽车领域的三块“金字招牌”。

　　主动式公交优先系统是什么？自动驾驶如何解决道路安全问题？带着这些疑问，记者先后走访希迪智驾、阿波罗智行科技有限公司等代表性企业，探究湘江新区经济发展、城市治理之道。

　　快速、准点、聚客 日常通勤出行公交先行

　　扩大公交车在城市出行中的比重，更好地利用好公交车的优先路权，以吸引民众“抛弃”私家车，优先选择公共交通出行，是解决道路拥堵的关键之一。

　　记者在湘江新区了解到，该区正在推行主动式公交优先系统，可以让公交车在距离交叉路口500米以外就能主动发出优先通行请求，通过路侧设备可与交通信号灯控制系统实时联动，以绿灯延长、红灯截断等方式实现公交优先通行。该系统能缩短民众出行时间，一定程度上保障准点到达，同时提升载客率。

　　“主动式公交信号优先相比传统的物理优先，具有明显优势，城市公共交通效率可提高约30%。” 希迪智驾车辆工程部总经理刘洲表示，该系统可在一定程度上减少私家车出行，缓解城市道路交通压力，并能促进节能减排。

　　图为Robotaxi停靠在路边 孙静波 摄

　　自动驾驶、准确识别 智慧交通让道路更安全

　　1个激光雷达、2个GPS天线和9个不同焦距的摄像头……

　　这是记者在阿波罗智行科技有限公司看到的量产L4级别自动驾驶出租车Robotaxi上的“神器”。

　　据该公司讲解员范文娟介绍：“该车在数百米以外即可准确识别交通信号灯、行人以及道路交通标志标线等，车辆能严格执行交通道路行驶规则，绝不会出现超速、闯红灯等情况，为乘客出行安全保驾护航。”

　　她表示，该车已在梅溪湖区域面向市民开放约车试乘体验。目前，日接单数量维持在180单左右，道路事故发生率为零，乘客反映普遍良好。

　　无人驾驶巴士“阿波龙” 孙静波 摄

　　在这家公司的另一处，采访团一行被一辆L4级量产自动驾驶巴士“阿波龙”所吸引。该车没有方向盘、制动踏板、驱动踏板，车身配有激光雷达、超声波雷达、单目和双目摄像机。多传感器系统为车辆提供“眼睛”，使其能够完成感知、决策、规划和控制车辆的整个过程。

　　同行媒体记者在体验车辆行驶过程中表示，该车舒适度较高，安全系数强，科技感十足。

　　据悉，该车可适用于自然景区、机场车站等低速、封闭式场景的智能接驳服务。

(责编：赵超、吕骞)

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