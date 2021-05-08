乔炳新

原标题：一座馆“看见”一座城：深圳博物馆见证鹏城40年改革开放史——续写更多春天的故事走进经济特区国家级新区

在深圳有这样一个地方，它记录了这座城市波澜壮阔的改革开放历程 ，它向人们展示了鹏城40年永不停歇的脚步。3月30日，“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题宣传活动采访团来到了深圳博物馆，了解这座城市的历史与发展。

深圳博物馆成立于1981年，是深圳建立的第一家文博机构，同样也是全国红色旅游经典景区和全国社会科学普及基地。深圳博物馆现有历史民俗馆、古代艺术馆、深圳改革开放展览馆和东江游击队指挥部旧址4处。而“深圳改革开放史”则位于该馆的历史民俗馆内。它以改革开放史为核心内容，从历史的角度展示了深圳改革开放历程。通过深圳40年经济社会发展状况和不同阶段的目标任务，俺时间顺序分为“敢闯敢试，杀出一条血路（1978-1992）”、“增创新优势，更上一层楼（1992-2002）”、“科学发展，走出一条新路（2002-2012）”、“勇于创新，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利（2012-）”四个部分，通过2500余件（套）代表性实物、1200多张图片、220余份历史文件和25份影视资料全面展现了这座璀璨夺目的创新之城改革开放发展的历史。

深圳特区40年的足迹被这座博物馆“尽收眼底”。40年来，深圳作为我国改革开放的“窗口”、“试验田”和排头兵，以敢为人先的精神，大胆探索，勇于实践，创造了令人赞叹的发展奇迹。而深圳也将一如既往，“不忘初心、牢记使命”，为全国改革开放和社会主义现代化建设，续写更多“春天的故事”。

(责编：赵超、吕骞)