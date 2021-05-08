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原标题：「续写更多春天的故事，走进经济特区国家级新区」在张江人工智能岛上看见未来

东方网记者王旭4月30日报道：自2019年开放以来，张江人工智能岛已经成为上海人工智能发展的高地。4月30日，“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题采访团一行人就来到了这个早已名声在外的智能岛，体验“5G+AI”的全场景智慧生活。

张江人工智能岛位于张江科学城中部核心区，占地面积6.6万平方米，地上总建筑面积10万平方米。据了解，张江人工智能岛是国内首个“5G+AI”全场景商用示范园区、上海市首批“AI+园区”试点应用场景、上海（浦东新区）人工智能创新应用先导区的核心承载区。

一下车，停在张江人工智能岛AI体验中心门口的无人早餐车就吸引了采访团的注意，不少参观者拿出手机扫码体验。这辆购买体验流畅的餐车已经成为张江人生活不可缺少的部分，现在智能无人餐车也已经开到上海街头，为更多行色匆匆的白领提供早餐。除此之外，智能环保车、无人机安保服务等也是张江人的日常，而在AI体验中心还有更多意想不到的“黑科技”荟萃于此。

据介绍，AI体验中心分为智能家居、社区、交通、医疗、教育、金融、制造等八个板块 ，并有140多款先进的人工智能产品展出。

在这里，科技改变世界已经成为现实。能管理食材还可一键下单的冰箱、拯救厨房杀手的料理机、能够识别分类垃圾的垃圾箱等应用为生活带来更多“小确幸”；锻炼下肢的外骨骼、拥有超强学习能力的仿生手义肢、实时翻译成30多种语言的智能黑板、反应速度在千分之一秒的人脸识别等技术不断突破可能与不可能的界限；全国10%农民已经用上的无人飞行机、在双十一中大显身手的智能分拣机、在疫情中上过前线的消毒机器人等应用则在更深入的改变社会和经济的发展。

智慧家居

这台消毒机器人曾在疫情期间的武汉工作

据介绍全国已有10%的农民在使用无人飞行机作业

对于张江人来说，未来不是一个抽象的词汇，奋斗改变着他们的生活，也终将成就所有人的未来。

虚实结合的张江人工智能岛全景图

目前，岛上有21幢建筑，30多个智慧未来的应用场景，集聚了IBM研发总部、微软AI&IoT Insider实验室、英飞凌大中华区总部等跨国企业巨头，ADA Health（中德）、齐感科技（中以）、远景智能（中新）等合作项目，同济大学上海自主智能无人系统科学中心等科研院所，阿里巴巴上海平头哥、云从科技、小蚁科技、汇纳科技、黑瞳科技等独角兽企业以及张江创业工坊@AIsland、红杉数字智能产业孵化中心、IBM Wastson Build 人工智能创新中心。未来，将有8000位人工智能研发工程师和科学家在岛上工作。

(责编：赵超、吕骞)