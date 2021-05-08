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超十万人来打卡 这是什么“网红馆”

何凡
2021年05月08日10:50 | 来源：新华网
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原标题：【续写更多春天的故事 走进经济新区国家级特区】超十万人来打卡 这是什么“网红馆”

　　今年以来，上海不断丰富浦东开发开放30周年主题展形式，综合展示开发开放以来的系列成果。记者在“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”主题网络传播活动上海站活动中获悉，至4月中旬，浦东新区开发开放主题展总参观人次已经突破10万，先后接待柬埔寨国家元首、18个阿拉伯国家和阿盟驻华使节组成的代表团等国内外党政机关企业团体近500批。

　　（浦东以开发开放形象，吸引集聚世界500强入驻。新华网记者何凡 摄）

　　据介绍，主题展运用1000余幅图片、33个视频、5部主题演绎片、1部4D影片、5套大型装置、4组实境还原置景和近百款实物，充分展示了浦东开发开放30年的重要历程和辉煌成就，及其作为上海国际经济、金融、贸易、航运、科创中心核心承载区建设情况和中国（上海）自由贸易试验区制度创新重大成果以及日益加快的国际文化大都市建设步伐。

　　（展览中展示浦东开发开放进程中所创造的若干“第一”。新华网记者何凡 摄）

　　展览位于浦东展览馆，分为“序厅”“肩负国家战略 承载时代使命”“深化自贸试验区建设 打造改革开放新高地”“提升科技创新策源能力 向具有全球影响力的科创中心进军”“聚焦六大硬核产业 引领高质量发展”“建设高品质城区 共享美好生活”“不忘初心 牢记使命 一流党建促一流发展”“新时代改革开放再出发”等展厅。

　　（展览中的对比照片及场景模拟，讲述“烂泥渡路”变迁，展示浦东的勃勃生机和活力。新华网记者何凡 摄）

　　今年以来，落实中央和市委部署，浦东新区始终坚持用好红色资源，高标准高质量推进党史学习教育，不断丰富浦东开发开放30周年主题展内涵形式，发挥主题展品牌引领作用，通过主题展生动活泼地开展浦东开发开放史学习，让广大干部群众充分认识中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”、中国特色社会主义为什么“好”，以党史学习教育启航新征程，奋力打造社会主义现代化建设引领区。

(责编：赵超、吕骞)

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