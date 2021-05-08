陈诗文

原标题：势不可当 “数说”青岛西海岸的新区势能

国家级新区一直以来都是国民经济发展的重要引擎。在2020年这一特殊而重要的年份，我国新区前三季度地方生产总值的增长仍高出全国平均水平2.2个百分点。不积跬步，无以至千里，严峻的疫情时代没有阻挡国家级新区的发展步伐，他们继续发挥着区域优势，续写着属于他们的春天故事。

4月25日，由中央网信办主办的“续写更多春天的故事 走进经济新区国家级特区”记者采访团走进青岛西海岸新区。区委常委、宣传部部长丁继恕主持座谈交流会，区海洋发展局、区工信局、区商务局等8个相关部门的领导向记者们介绍了最新的新区发展情况和亮点举措。自2014年6月3日批复设立至今，青岛西海岸新区一路向前，取得累累硕果。

科技赋能 打造高质量发展引领区

近年来，青岛西海岸新区全面推进科技引领城建设攻势，从影视产业园的5G“高新视频”到海洋经济的全球最大海洋基因库，科技创新贯穿新区高质量发展的各个领域。

2020年，青岛西海岸新区地区生产总值达到3721.7亿元，占青岛市总量的三分之一，对青岛市增长贡献率达到30%；固定资产投资占青岛市总量的31%，“四新”投资占比50.6%，省、市级重大项目数量位于全市第一；规模以上工业增加值占青岛市总量的34%；货物进出口总额2149.2亿元，占青岛市总量的35%。

创新机制 打造改革开放新高地

青岛西海岸新区结合各行业与发展有关数据，通过创新发展顶层设计和政策体系，保障项目主体做大做强。

其中，山东自贸试验区青岛片区，在全国首创保税原油混兑调和业务新模式、海铁联运“全程联运提单”、保税铁矿混矿“随卸随混”监管，其承担的106项试点任务中有98项破题；深化国家级新区体制机制创新，共有240项省级赋权事项顺利承接，96项改革列入国家和省市试点；全力推进“双招双引”，累计引进产业项目总投资超过1.5万亿元，百亿级大项目41个。

产城相接 打造城市建设新标杆

青岛西海岸新区将“一核引领、三点布局、陆海统筹、智变融合”产业规划与“三山九水”城市布局深度融合，克服了传统新城公共服务供给不足的问题，保障新区以源源不断的发展活力。

目前，新区空气质量优良率已提升至83.9%；青盐铁路、地铁13号线通车运营，一个畅达的综合交通体系正在构建中。新区规划建设了110平方公里的乡村振兴齐鲁样板示范先行区，“建设美丽宜居的城乡融合发展共同体”工作经验在山东省推广；高水平举办博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会等100多项国际性活动，让新区在国际定位的轮廓也愈加清晰。

智变融合 打造宜居幸福新典范

青岛西海岸新区为人才落地做好保障工作的同时，充分发挥工业互联网的产业优势，向打造宜居的智慧型城市迈进。

目前，新区新建、改扩建中小学、幼儿园215所，超过前20年总和；引进高端医疗项目18个，聚焦智慧医疗，建成以远程医疗为载体的检验、影像、远程会诊、病理、消毒供应五大“共享中心”；全社会从业人数67.2万人，城镇登记失业率仅3%左右。通过深化社会治理创新，青岛西海岸新区连续三年被评为全国创新社会治理优秀城市，群众安全感和治安满意度超过98%。

(责编：赵超、吕骞)