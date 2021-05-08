人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技>>续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区

势不可当 “数说”青岛西海岸的新区势能

陈诗文
2021年05月08日10:51 | 来源：央视网
小字号
原标题：势不可当 “数说”青岛西海岸的新区势能

　　国家级新区一直以来都是国民经济发展的重要引擎。在2020年这一特殊而重要的年份，我国新区前三季度地方生产总值的增长仍高出全国平均水平2.2个百分点。不积跬步，无以至千里，严峻的疫情时代没有阻挡国家级新区的发展步伐，他们继续发挥着区域优势，续写着属于他们的春天故事。

　　4月25日，由中央网信办主办的“续写更多春天的故事 走进经济新区国家级特区”记者采访团走进青岛西海岸新区。区委常委、宣传部部长丁继恕主持座谈交流会，区海洋发展局、区工信局、区商务局等8个相关部门的领导向记者们介绍了最新的新区发展情况和亮点举措。自2014年6月3日批复设立至今，青岛西海岸新区一路向前，取得累累硕果。

　　科技赋能 打造高质量发展引领区

　　近年来，青岛西海岸新区全面推进科技引领城建设攻势，从影视产业园的5G“高新视频”到海洋经济的全球最大海洋基因库，科技创新贯穿新区高质量发展的各个领域。

　　2020年，青岛西海岸新区地区生产总值达到3721.7亿元，占青岛市总量的三分之一，对青岛市增长贡献率达到30%；固定资产投资占青岛市总量的31%，“四新”投资占比50.6%，省、市级重大项目数量位于全市第一；规模以上工业增加值占青岛市总量的34%；货物进出口总额2149.2亿元，占青岛市总量的35%。

　　创新机制 打造改革开放新高地

　　青岛西海岸新区结合各行业与发展有关数据，通过创新发展顶层设计和政策体系，保障项目主体做大做强。

　　其中，山东自贸试验区青岛片区，在全国首创保税原油混兑调和业务新模式、海铁联运“全程联运提单”、保税铁矿混矿“随卸随混”监管，其承担的106项试点任务中有98项破题；深化国家级新区体制机制创新，共有240项省级赋权事项顺利承接，96项改革列入国家和省市试点；全力推进“双招双引”，累计引进产业项目总投资超过1.5万亿元，百亿级大项目41个。

　　产城相接 打造城市建设新标杆

　　青岛西海岸新区将“一核引领、三点布局、陆海统筹、智变融合”产业规划与“三山九水”城市布局深度融合，克服了传统新城公共服务供给不足的问题，保障新区以源源不断的发展活力。

　　目前，新区空气质量优良率已提升至83.9%；青盐铁路、地铁13号线通车运营，一个畅达的综合交通体系正在构建中。新区规划建设了110平方公里的乡村振兴齐鲁样板示范先行区，“建设美丽宜居的城乡融合发展共同体”工作经验在山东省推广；高水平举办博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会等100多项国际性活动，让新区在国际定位的轮廓也愈加清晰。

　　智变融合 打造宜居幸福新典范

　　青岛西海岸新区为人才落地做好保障工作的同时，充分发挥工业互联网的产业优势，向打造宜居的智慧型城市迈进。

　　目前，新区新建、改扩建中小学、幼儿园215所，超过前20年总和；引进高端医疗项目18个，聚焦智慧医疗，建成以远程医疗为载体的检验、影像、远程会诊、病理、消毒供应五大“共享中心”；全社会从业人数67.2万人，城镇登记失业率仅3%左右。通过深化社会治理创新，青岛西海岸新区连续三年被评为全国创新社会治理优秀城市，群众安全感和治安满意度超过98%。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
外汇局：一季度我国经常账户顺差4871亿元 直接投资持续净流入
　　人民网北京5月8日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，2021年一季度，我国经常账户顺差4871亿元，其中，货物贸易顺差7694亿元，服务贸易逆差1445亿元，初次收入逆差1530亿元，二次收入顺差152亿元；资本和金融账户（含当季净误差与遗漏）逆差4871亿元，其中直接投资顺差4573亿元，储备资产增加2269亿元。 按美元计值，2021年一季度，我国经常账户顺差751亿美元，其中，货物贸易顺差1187亿美元，服务贸易逆差223亿美元，初次收入逆差236亿美元，二次收入顺差23亿美元；资本和金融账户（含当季净误差与遗漏）逆差751亿美元，其中直接投资顺差705亿美元，储备资产增加350亿美元。…
解码消博会：“买全球、卖全球” 助力加快构建新发展格局
　　人民网海口5月8日电 （记者杜燕飞）18k黄金纯手工打造、重达10公斤的费伯奇“盛世百年”彩蛋，重达88克拉、价值2.5亿元的的卡洛芙黑钻，闻名已久的江西景德镇瓷器，久负盛名的安徽宣纸，美轮美奂的苗族刺绣……5月7日，首届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）开幕第一天，众多全球消费精品同时亮相，异彩纷呈。 苗族刺绣亮相消博会贵州馆。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部