于雅倩、黄改霞

原标题：深圳的这个一级馆，这样“见证”着改革开放40年

了解一座城市最好的办法，就是走进她的博物馆。20世纪80年代，紧随经济特区拓荒崛起的脚步，深圳第一家市级文博机构——深圳博物馆应运而生。从那时起，深圳博物馆伴随着特区的发展建设与特区共同成长，目前已发展成为集收藏、保护、研究、展示、教育于一体的大型总分馆制博物馆。

深圳博物馆外景。乔炳新 摄

深圳博物馆是全国最早开展收集、保管、研究改革开放实物资料的博物馆，其中的“深圳改革开放史” 陈列展以我国改革开放的历史进程为背景，将深圳 40余年经济社会发展状况和目标任务按时间顺序分为“敢闯敢试，杀出一条血路（1978-1992）”“增创新优势，更上一层楼（1992-2002）”“科学发展，走出一条新路（2002-2012）”“勇于创新，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利（2012- ）”四个部分，借助2500 余件（套）代表性实物、1200 多张图片、220 余份历史文件和 25 份影视资料，全面展示了深圳改革开放的历史进程。深圳在改革开放春潮中一步步走出的坚实足迹，都在这里留下了印记。

“深圳改革开放史”陈列展中的拓荒牛雕塑。中国军网记者于雅倩 摄

1979年，中共广东省委《关于设立深圳市和珠海市的决定》。深圳博物馆供图

1983年9月15日基建工程兵集体改工、退伍军人（00019部队）名册。深圳博物馆供图

1986年《深圳经济特区总体规划》。深圳博物馆供图

置身“深圳改革开放史”陈列展中，一件件文物带我们回到那段激情燃烧的岁月：1979年，中共广东省委颁布《关于设立深圳市和珠海市的决定》，自此，这个偏远的海滨小镇成为了改革开放的“试验田”，获得了前所未有的发展机遇；1983年9月15日基建工程兵集体改工、退伍军人（00019部队）名册，带我们回到基建工程兵参加经济特区建设时热火朝天的场面；1986年《深圳经济特区总体规划》，诉说着改革开放初期，经济的快速发展、数倍增多的人口与不完善的城市建设规化之间的矛盾，改变迫在眉睫……这一件件文物见证着改革开放40多年来，深圳一步步走来的艰辛与不易。有人说深圳是“一夜城”，形容其发展之快，是乘着改革的东风一夜成长起来的城市。其实不然，在乘风起航的路上，深圳凭借着“敢闯敢试、开放包容、务实尚法、追求卓越”的精神密码一步步走到今天，取得举世瞩目的成就。她的每一步都是心力与汗水的凝结，每一步都是拼搏与奋进的凯歌。

深圳特区成立40余年来，经济规模扩大约14000倍，跃居内地城市三甲，人均GDP居内地副省级以上城市首位；税收规模增长31000倍，财政实力显著增强；创业密度保持全国第一，出口规模连续27年居内地城市之首；居民人均可支配收入由上世纪80年代的不足2000元提升到如今的近65000元……创造了世界城市发展史上的奇迹！事实证明，历史选择了深圳，深圳无愧于历史的选择。

(责编：赵超、吕骞)