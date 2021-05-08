徐美林

原标题：敢闯敢试，渔民村精神是“金钥匙”

铿锵奋进的脚步，续写春天的故事。近日，由中央网信办主办的“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题宣传活动记者团来到深圳罗湖区渔民村，探访渔民村的岁月变迁。与深圳改革开放同龄的渔民村，既是演绎“春天的故事”的华丽开篇，也是改革开放辉煌成就的精彩注解。40余年间，这个充满传奇色彩的渔民村，实现了从“打鱼人家”到“万元户村”再到“现代化社区”的华丽转身，让深圳快速发展的迷雾被层层拨开，也让新时代奋进新征程再获精神密码。

“打鱼”小村庄催生出“尖兵”大都市。不得不惊叹，渔民村这个巴掌大的贫穷小村庄，却是深圳当年的出发地。回首波澜壮阔的渔民村蝶变史，从短短一年靠着搞运输、开酒楼、办工厂等多种经营方式摇身一变成为全国第一个万元户村，到成立渔丰实业股份有限公司开创村办股份制公司先河，再到自筹1亿多资金让“握手楼”蜕变为花园社区……一路走来，敢闯敢试的渔民村沐浴着改革开放的春风，蹚出了创新发展的新路子，人居环境呈现崭新面貌，经济发展也实现了大飞跃。

在新时代，渔民村为实现“物质小康”到“精神小康”的跨越，又一次将敢闯敢试的精神贯穿到社区治理之中。2019年，渔民村所在的渔邨社区建成深圳市首个多功能、复合型的社区党群服务中心，成为探索建设基层治理体系和治理能力现代化的先行示范区。当社区党群服务中心利用科技创新手段，实现了功能集成的“物理整合”，一系列共建共治共享的“化学反应”也如期而至。431项政务服务“一站通办”， 24小时“不打烊”智慧政务服务，230个事项自助办理，社区图书馆坐拥海量资源，文明实践活动异彩纷呈……党建引领下的渔民村，硬件设施升级带来的体制机制创新，让各类服务下沉到“家门口”，居民有了更多的获得感、幸福感、安全感。

40余年，无论是进行公司股权改革，还是推进旧城环境改造，抑或是探索基层创新治理，渔民村一直在改变。而唯一不变的就是坚定不移跟党走、创新发展不止步。回看来时路，在党的政策引导下，从改革开放伊始，敢闯敢试的基因就深植在渔民村这片0.25平方公里的土地。没有先例可循，没有经验借鉴，不断突破、不断前行才是渔民村创造奇迹的真正“精神密码”。走别人没有走过的路，才能收获别样的风景。今天的渔民村，有更大的舞台、更优势的资源、更宽容的环境，继续抢抓时代机遇，做敢闯敢试的时代尖兵，渔民村必将书写新时代先行先试的新篇章，为全国推进现代化城市建设提供更多的宝贵经验。

在这个大有可为的新时代，我们更希望在华夏大地上创造更多的渔民村奇迹，续写更加壮阔恢弘的“春天的故事”。渔民村村口那座《扬帆》主题雕塑，见证着渔民村走过“千山万水”收获锦绣繁华的改革开放历程，也镌刻着成就更加美好未来的重要密码。“风生水起，扬帆起航”，这是渔民村对这个时代许下的承诺，也是这个时代对更多城市赋予的使命。新征程上，要想展现新作为，创造新成绩，敢闯敢试的渔民村精神定是必备的“金钥匙”。

轻舟已过万重山，敢为人先再续征。“春天的故事”早已开始，也远未结束。在“十四五”的新时代浪潮下，我们更加坚信，渔民村定将展现更加昂扬的姿态，在新征途上再度启航，创造更加辉煌的未来；我们也无比期待，更多的渔民村能够传承敢闯敢试的精神，不断攻坚破冰，续写更多“春天的故事”！

(责编：赵超、吕骞)