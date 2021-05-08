姚皓

原标题：海口美兰空港一站式飞机维修基地：助力临空经济发展壮大

当前，海口以美兰国际机场为核心，着力发展门户枢纽带动、自贸港政策引领下的临空经济，主要聚焦“大物流”“大航服”“大保障”“新消费”“新商展”核心功能，构建以航食加工、航空维修、航空租赁、飞机拆解及改装、航空培训、跨境电商、航空物流和临空商业商贸为主的国际化产业集群，实现港产城景融合发展。

4月27日，“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动走进海口，由中央和海南本地主要新闻网站记者组成的采访团实地探访美兰空港一站式飞机维修基地，聚焦海口发展临空经济区，形成集约高效产业集群过程中，在飞机维修领域开展的有关工作。

飞机维修服务产业是临空经济产业的重要组成部分，海口空港飞机维修工程有限公司总经理王海烨介绍了美兰空港一站式飞机维修基地的重要性：随着海南自由贸易港的加快建设，作为重要支撑的空港枢纽也会更加热闹，发展好飞机维修服务一方面可为航空运输提供维修保障，另一方面在自身产业发展的同时能带动上下游关联产业发展，如航空器及零部件制造、航空技术咨询、航材贸易等，相关企业也会被吸引进驻海南，最终形成一个集约高效的产业集群，不断壮大临空经济，这也是国内外自贸区(港)重点发展的产业之一。

记者了解到，美兰空港一站式飞机维修基地(一期)项目位于海口市机场路南侧、美兰国际机场以南的位置。由中铁建设集团有限公司承建的一期工程主要包括附件维修厂房、美兰航材存储交易中心、运营中心、动力站、氧气车间、瓶体车间、危险品库、化工库及安检门房等设施。总建筑面积约 148859 ㎡，建筑物总占地面积约 80984㎡。

项目以MRO业务为核心，在MRO业务基础上，以打造综合性服务的一站式飞机维修服务基地目标为导向，布局其他飞机维修子业务，包括：定检大修业务、航空改装喷涂业务、附件修理业务、航材交易业务、技术服务业务、以及航空维修第三方研发项目等。利用产业聚集效应和良好营商环境。

未来，该项目将服务于国内国际航空公司，进一步完善海南自由贸易港枢纽机场的基础设施，并拓展印度洋、太平洋等周边区域的维修市场，充分利用航权开放、航材免税等自贸港利好政策，形成服务于全球市场的一站式飞机维修平台，打造媲美新加坡航空维修规模的全球飞机维修枢纽，为海南建设自由贸易港及服务国家南海战略保障区贡献力量。

据了解，“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动由中央网信办网络传播局主办，广东省委网信办、福建省委网信办、海南省委网信办等20家省市网信办、中国经济网共同承办。活动旨在充分反映我国经济特区、国家级新区提升关键领域科技创新能力，加快推动实体经济高质量发展、持续增创体制机制新优势、推动全方位高水平对外开放、高标准推进建设管理五大方面的新举措、新风貌。

(责编：赵超、吕骞)