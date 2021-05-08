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“崖州湾模式”知识产权先行示范区建设 三亚在行动

姚皓
2021年05月08日11:02 | 来源：南海网
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原标题： “崖州湾模式”知识产权先行示范区建设 三亚在行动

　　4月28日，由中央和海南本地主要新闻网站记者组成的“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动采访团走入三亚，深入了解国家知识产权战略布局大背景下，三亚崖州湾科技城打造五位一体“崖州湾模式”知识产权先行示范区的整体情况。

　　采访团走进三亚崖州湾科技城。记者 姚皓 摄

　　“当前，三亚崖州湾科技城以‘一区一港’的总体设计，全面调动资源力量。”崖州湾科技城管理局战略和投资发展处（知识产权办公室）主任宁如介绍，“一区”即崖州湾种业知识产权特区，该特区通过海南省农业农村、林业部门开展植物新品种保护制度改革，谋划共建包括农业农村部科技发展中心-崖州湾科技城分子检测实验室、植物新品种协助审查中心、全球动植物种质资源鉴定评价与确权交换中心等项目，探索测试结果互认机制和育种材料惠益分享机制，建立与国际通行规则相衔接的植物新品种保护制度，促进形成种业知识产权保护高地。

　　“一港”即崖州湾知识产权综合管理枢纽港，其以打造知识产权服务业集聚区为目标，由崖州湾科技城管理局提供物理空间，制定专门政策，为枢纽港的建设提供发展环境、软硬件基础设施支持，吸引众多优质知识产权机构入驻，集聚全国优质知识产权资源，融入崖州湾创新发展。

　　三亚崖州湾科技城知识产权公共服务平台。记者 姚皓 摄

　　值得一提的是，目前崖州湾科技城还积极推动中国（三亚）知识产权保护中心申报建设工作，该中心建成后将使知识产权保护体系融入三亚市创新体系，引导三亚市调整优化产业结构，创新产业发展模式，突出优势和特色，构筑产业发展新高地。宁如形象举例道：“在中心里，大家最关心的专利、商标申请环节的确权速度能大幅减少，如一个常规的发明专利的授权时长按正常渠道提报一般需要20个月，该中心能将授权时间缩短到3个月，可以为企业、科研院所、高校的科技成果转化大大提速。”

　　下一步，崖州湾科技城将出台《三亚崖州湾科技城知识产权创新支持管理办法》，通过政策扶持，提升知识产权成果转化。围绕优化知识产权服务，组建崖州湾国际知识产权保护联盟，开展种业、深海产业的国际知识产权保护研究、培养国际化知识产权服务人才，借助国际化知识产权沙龙、培训以及崖州湾人才培养实训基地等工作，聚集知识产权核心要素，为科技创新主体提供全面提升知识产权全类型、全链条综合服务，推动建立园区一站式知识产权公共服务体系。

　　据了解，“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动由中央网信办网络传播局主办，广东省委网信办、福建省委网信办、海南省委网信办等20家省市网信办、中国经济网共同承办。活动旨在充分反映我国经济特区、国家级新区提升关键领域科技创新能力，加快推动实体经济高质量发展，持续增创体制机制新优势，推动全方位高水平对外开放，高标准推进建设管理五大方面的新举措、新风貌。

(责编：赵超、吕骞)

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