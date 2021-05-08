近日，中国邮政储蓄银行新一代分布式核心系统技术平台成功投产上线并同步启动旁路验证。

据了解，近年来，随着客户需求日益多样和金融科技迅速发展，邮储银行顺应数字化和金融生态发展趋势，采用企业级业务建模方法和分布式微服务架构，建设能够快速响应市场需求、客户体验优良、运行高效稳定的核心系统，并致力为银行业分布式核心系统的建设提供示范及解决方案。

据邮储银行相关人士介绍，新一代分布式核心系统上线之初预计可具备日均20亿笔的交易处理能力，未来可随业务量增长按需动态扩展。该系统具有企业级建模提速业务创新、企业级技术平台稳定可靠、分布式运维化难为易三大亮点。2021年是新一代分布式核心系统切换上线的关键一年，邮储银行将按照分批投产、分散风险、保障运行的策略，计划分别将分布式技术平台、分布式运维平台和国际汇款功能依次投产试运行，并于2022年4月将整体功能投产上线，目前已顺利完成第一批次技术平台投产并同步启动旁路验证，为后三个批次切换上线奠定坚实基础。

(责编：董童、李源)