本报北京5月8日电 （记者刘诗瑶）记者从自然资源部获悉：5月7日，“雪龙2”号极地科学考察船返回上海的国内基地码头，标志着我国第三十七次南极考察圆满完成。

本次考察系“雪龙2”号极地科学考察船首次单船执行环南极考察任务。考察队于2020年11月10日出发，历时179天，行程3.6万余海里，顺利完成南极长城站、中山站物资补给和人员轮换任务，开展了南大洋生态系统和海洋环境综合调查，成功回收西风带环境监测浮标。经受住新冠肺炎疫情的考验，确保考察队员“零感染”，成功实施国际南极考察队员救援行动，顺利开展南极考察物资补给国际合作，取得了多项科研成果。

“雪龙2”号是我国首艘自主建造的极地科学考察破冰船，它采用国际先进破冰船型设计，能以2节至3节的航速在冰厚1.5米加雪厚0.2米的环境中连续破冰航行。此前，在第三十六次南极考察中，“雪龙2”号首航南极，并与“雪龙”号一起“双龙探极”，开启我国极地考察新格局。

《 人民日报 》（ 2021年05月09日 04 版）

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