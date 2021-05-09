本报杭州5月8日电 （记者李中文、江南）海量的网络交易，一旦涉嫌价格违法、虚假宣传等，怎样快速精准锁定？浙江省引入数字化手段，破解这一监管难题。平台经济数字化监管系统“浙江公平在线”，自今年2月底上线运行以来，持续应用大数据、人工智能等技术，全天候监测“网络传销”“知识产权侵权”“大数据杀熟”等行为。

“这家网店销售的压片糖果不是保健食品，却在商品标题里描述有医用效果，涉嫌虚假宣传。”日前，接到“浙江公平在线”发出的警示信息，永康市市场监管局江南市场监管所副所长邵震与同事随即前往核查，留存电子证据，依法下架商品，并对这家网店作出处罚。“有了这个智慧监管系统，就可以像雷达一样锁定目标，实时抓取信息，迅速查处。”邵震说。

以数字化手段加强平台经济风险防范，是浙江数字化改革的最新成果之一。

随着“最多跑一次”改革向纵深推进，浙江加快数字化转型步伐，通过在线办事平台“浙里办”，全省政务服务事项网上可办率已达100%。接下来怎样深化改革？如何给群众带来更多获得感？

“数字化改革是浙江深入贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革和数字中国建设决策部署的自觉行动和总抓手，是‘最多跑一次’改革和政府数字化转型基础上的迭代深化。”浙江省委主要负责同志表示，要撬动经济社会全方位数字化转型，不断提升省域治理体系和治理能力现代化程度。

杭州等地率先建设“城市大脑”等数字化新型基础设施，根据群众需求来“升级”。城市治理最需要解决什么、群众和企业最盼什么，就谋划、推出什么，让管理和服务更精准、更高效。

家庭电表的一个个读数，汇成电力大数据，接入杭州“城市大脑”，每隔15分钟自动刷新。上城区湖滨街道的689个独居老人家庭，若是用电量与数据模型测算相比出现异常，社区网格员就会收到手机信息，迅速上门查看。

企业税收波动、楼宇空置率变化等数据，经杭州“城市大脑”分析研判，会及时发出提示信息。江干区四季青街道一家金融企业开办食堂遇到困难，员工面临就餐难。接到这一预警信息，街道工作人员随即登门协调，拿出解决方案，帮助企业办妥食品经营等许可证。

工业项目审批“小时制”、企业开办“分钟制”、民生政策红包“秒兑现”……一系列数字化改革带来的新成效，让企业和群众广泛受益。

按照浙江数字化改革“施工进度图”，到今年底，浙江省将初步构建省市县三级“平台+大脑”的一体化智能化公共数据平台，对数据和信息智能分析、研判评价，推动科学决策和高效执行。

《 人民日报 》（ 2021年05月09日 01 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)