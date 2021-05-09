一季度我国服务贸易进出口总值11581.9亿元
知识密集型服务贸易占比提高
2021年05月09日05:08 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月8日电 （记者王珂）记者日前从商务部获悉：今年一季度，我国服务贸易进出口总值11581.9亿元，同比增长0.5%；其中服务出口5457.5亿元，增长22.8%；进口6124.4亿元，下降13.5%。服务出口增幅大于进口36.3个百分点，带动服务贸易逆差下降74.7%至666.9亿元，同比减少1970.5亿元。与2019年同期相比，服务进出口下降10.4%，其中出口增长17.7%；进口下降26.1%。
3月当月，服务进出口增幅实现疫情以来首次转正。3月份，我国服务进出口总额4441.2亿元，增长7.9%，为新冠肺炎疫情发生以来单月增幅首次转正；其中出口2103.6亿元，增长24.3%；进口2337.6亿元，下降3.6%。增长最快的3个领域分别是运输服务，个人文化和娱乐服务以及知识产权使用费，增幅分别为56.2%、34.5%、33.6%。
知识密集型服务贸易占比提高。一季度，我国知识密集型服务进出口5395亿元，增长15.5%，占服务进出口总额的比重达到46.6%，提升6.1个百分点。
《 人民日报 》（ 2021年05月09日 01 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)
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