人民网北京5月9日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，央视3·15晚会曝光了侵害消费者权益的案件线索，市场监管总局高度重视，立即专题研究部署，组织案件线索涉及的相关地区市场监管部门依法依规从严从快查处，并通报案件线索查处情况。

针对搜索引擎涉嫌违法广告问题，北京市市场监管局认定360搜索未核对广告内容，发布虚假违法广告，依据《广告法》第五十五条规定，处顶格罚款200万元；广东省广州市市场监管局调查认定UC浏览器发布多条虚假违法广告，依法没收广告费用1.35万元，对多项违法行为合并处罚，处罚款207.82万元。

就利用废旧钢筋生产“瘦身”钢筋问题，广东省揭阳市专案组依法对晚会曝光的广东开盛钢铁实业有限公司（查实为“广东中泰钢铁实业有限公司”)进行调查，截至目前，共抓获各类涉案人员114人，其中刑事拘留34人（逮捕11人），冻结涉案资金2924万元等。

附：央视3·15晚会曝光案件线索查处情况

搜索引擎涉嫌违法广告问题

北京市市场监管局认定360搜索未核对广告内容，发布虚假违法广告，依据《广告法》第五十五条规定，处顶格罚款200万元。

广东省广州市市场监管局调查认定UC浏览器发布多条虚假违法广告，依法没收广告费用1.35万元，对多项违法行为合并处罚，处罚款207.82万元。

四川省成都市市场监管局依法对晚会曝光的广告经营者成都龙擎网络科技有限公司处没收广告费用并罚款，罚没款共计180.6万元；对广告主成都棕南医院处罚款129万元。

山西省太原市市场监管局依法对晚会曝光的广告经营者山西晋商讯网络科技有限责任公司两项违法行为给予行政处罚，罚没款合计9.25万元。

湖南省长沙市雨花区市场监管局依法对湖南省UC浏览器广告代理商湖南腾马新途网络科技有限公司处没收广告费用并罚款，罚没款合计15.3万元。

安徽省合肥市市场监管局依法对安徽省360搜索广告代理商安徽腾势信息技术有限公司、安徽省UC浏览器广告代理商安徽烁智信息技术有限公司分别处罚款4万元，对相关医疗机构违法广告行为立案调查。

对晚会曝光的上海经格网络科技有限公司、上海奇搜网络科技有公司、上海亦盛文化传媒有限公司发布虚假违法广告的行为，上海市市场监管局经立案调查，拟于近期依法从重处罚。

利用废旧钢筋生产“瘦身”钢筋问题

广东省揭阳市专案组依法对晚会曝光的广东开盛钢铁实业有限公司（查实为“广东中泰钢铁实业有限公司”)进行调查，截至目前，共抓获各类涉案人员114人，其中刑事拘留34人（逮捕11人），冻结涉案资金2924万元，查封4处生产场所、问题钢筋成品795吨、废旧钢筋原材料一批，正在办理吊销营业执照。

名表小病大修问题

依据《消费者权益保护法》和《侵害消费者权益行为处罚办法》有关规定，属地市场监管部门对名表小病大修问题予以从重处罚。北京市市场监管部门依法对丽视达（北京）国际光学科技有限公司，处顶格罚款50万元；对北京亨时达钟表销售有限公司不按约定提供服务行为和虚假宣传行为分别处罚款50万元，共处罚款100万元。

广东省市场监管部门依法对广州财富广场名表维修中心没收违法所得1.182万元，罚款11.82万元；对广州万菱国际中心名表维修中心没收违法所得1.535万元，罚款15.35万元；对广州世贸大厦名表维修中心没收违法所得1.127万元，罚款11.27万元；对深圳京基100名表维修中心不按约定提供服务行为没收违法所得0.186万元，罚款1.86万元，对其虚假宣传行为罚款50万元，罚没款合计52.046万元。

湖南省市场监管部门依法对北京精时恒达钟表有限公司湖南分公司没收违法所得1.169万元，处违法所得10倍罚款11.69万元，罚没款合计12.859万元。

长安福特和英菲尼迪汽车变速箱问题

市场监管总局立即组织总局缺陷产品管理中心和重庆市市场监管局开展工作，约谈两家涉事企业，督促涉事企业立即自查，积极整改，采取有效措施保护消费者合法权益。长安福特承诺采取免费更换生锈部件、增加排水切口、加装通气弯管等维修措施解决变速箱问题；开通快速检修通道，由专业维修人员为消费者提供免费检修；对之前因变速器生锈问题在授权经销商自费维修的消费者，退还维修费用；延长涉事变速器的保修期至“10年或24万公里”。英菲尼迪（中国）公司开通了“专属客服”热线，24小时服务，方便用户咨询了解详细信息；对保修期内在授权经销商处自费维修、更换变速器的消费者，退还相关费用；将进口QX60变速器的保修期延长至“8年或20万公里”。针对曝光问题是否涉及安全隐患问题，目前市场监管总局正在组织开展缺陷调查，如确认产品存在安全隐患，将推动企业实施召回，消除安全隐患。

河北省青县“瘦肉精”羊肉问题

当地市场监管部门积极配合农业农村、公安部门对相关案件开展查处工作。河北省市场监管部门已责令依法注销河北天一肉业有限公司食品经营许可证。河南省郑州市市场监管部门会同公安、农业农村等部门开展排查，重点检查牛羊肉经营者的检验检疫证明、索证索票等情况并抽样送检，检验暂未发现不合格产品。天津市市场监管部门组织对羊肉开展全面排查，静海区2家市场主体2批次羊肉检出“瘦肉精”，已被立案调查。经查，2家市场主体均从同一家批发商处购进，已将问题羊肉查封，并将该批发商移送公安机关。

经营者收集、泄露、窃取个人信息问题

针对商家未经消费者同意收集人脸识别信息、招聘网站涉嫌泄露求职者信息、手机清理类软件窃取个人信息等案件线索，相关地区市场监管部门全力配合公安、网信、工信等部门做好查处工作，形成执法合力。

(责编：李楠桦、章斐然)