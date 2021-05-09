原标题：国债可“掌上”购买 四家银行率先试水

新华社电 记者8日从中国财政部和中国人民银行了解到，5月10日至19日发行的2021年第三期和第四期储蓄国债（电子式）将推出手机银行代销渠道，中国工商银行等四家银行率先“试水”。10日起，投资者可实现“掌上”购买储蓄国债（电子式）。

这两期国债由39家承销团成员通过网点柜台代销，其中28家承销团成员同时通过其网上银行代销。值得一提的是，中国工商银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、江苏银行四家手机银行试点成员，还可通过其手机银行代销。

此次四家手机银行试点成员已做好手机银行代销准备。工商银行8日发布消息称，这两期储蓄国债（电子式）将于5月10日8时30分起正式开售，额度有限。

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