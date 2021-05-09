原标题：高端产业引领北京经济高质量发展

京城东南，智同科技的生产厂区内，一台台自主研发的旋转矢量RV减速器走下生产线。此刻，这个工业机器人必备的核心部件实现了国产取代国外垄断的产业化升级。当前，该厂区一年可生产3万台减速器，助力国产工业机器人走向高端。

正是这样的高端产业撑起了北京工业和软件信息服务业今年的“高位开局”。市经信局近日介绍，一季度全市规模以上工业增加值同比增长38.4%，增速排名全国第二，特别是智能制造、汽车等产业强劲增长，拉动全市经济“开门红”。

工业机器人产量增长翻倍

如果把工业机器人比作人的手臂，那么减速器就相当于手臂的关节，决定了工业机器人手臂摆动的精度。此前，国产RV减速器受限于精度保持性较差、容易磨损，大多供中、低端工业机器人使用。

“一台工业机器人的腿部、腰部和肘部等6个关节均需要使用RV减速器，减速器占到工业机器人总成本的30%以上。”智同科技副董事长张跃明介绍，经历超过3年的研发，终于掌握了“机器人关节RV减速器设计及制造工艺”核心技术，在精度保持性和使用寿命等多个指标性能上都优于国外最先进的同类产品。

凭借这项技术，智同科技已经拥有了工业机器人、外骨骼机器人、并联机器人、数控机床及其他精密设备等系列高端定制化产品。

这是北京智能制造产业快速增长的缩影。来自市经信局的数据显示，今年一季度，北京智能装备产业产值同比增长34.9%。此外，工业机器人、智能手机、显示器和集成电路等高端产品产量同比分别增长1.1倍、96.1%、69%和43.1%。

“北京高端产业引领增强，产业结构布局也不断优化。”市经信局相关负责人说，一季度，规模以上工业增加值同比增长38.4%，增速排名全国第二。其中，高技术制造业增加值同比增长81.9%，高于规模以上工业增速43.5个百分点。

工业六大产业全面增长

伴随着一款以“银河”为名的重型卡车在怀柔下线，北汽福田产量突破千万辆，成为中国首个千万级“双自主”商用车品牌；不远处，福田戴姆勒汽车的奔驰重卡工厂即将在下半年落成，将开发国产重卡产品。

“一季度累计实现销量20.23万辆，实现营业收入158.7亿元，同比增长均超过7成。”北汽福田相关负责人透露，特别是3月销量呈现爆发式增长，达到一季度最高点，实现销量10.12万辆，也创下了福田汽车25年业绩最高纪录。

收获增长的不只一家企业、一个产业。“一季度，北京工业六大产业全面增长。”市经信局相关负责人亮出一份漂亮的成绩单：电子信息产业产值同比增长51.6%；汽车交通产业产值同比增长54.8%；智能装备产业产值同比增长34.9%；生物医药产业产值同比增长1.34倍；基础材料和都市产业产值同比分别增长26.4%和19.4%；医药、电子、装备制造行业出口交货值同比分别增长45.2倍、48.6%和27.2%。

软件产业历来是北京的一块金字招牌。今年一季度，北京软件产业又迎来新突破。数据显示，在互联网信息服务业、数据服务等带动下，一季度，软件和信息服务业信息技术外包收入7.2亿美元，同比增长38.4%；软件和信息服务业实现营业收入4464.3亿元，同比增长44.4%。

数字经济领域投资加快

先购买再设计的FPGA（现场可编程门阵列）被称为“万能芯片”。今年2月，国内最早自主研发、规模生产、批量销售通用FPGA芯片的企业之一京微齐力公司敲定，将在亦庄投资3亿元建设新一代国产FPGA芯片研发与产业化项目。

未来，该项目将建成芯片设计、研发、工程实验室及展示中心，研发中高端国产FPGA芯片并进行产业化，布局国产FPGA生态。京微齐力公司董事长王海力介绍，在推动“两区”建设、形成更加完善的产业生态环境与服务环境下，这次投资的项目将打造升级版“万能芯片”。

在“两区”建设的政策红利下，北京产业投资大幅增长，发展后劲逐渐积聚。数据显示，一季度，实体经济投资增长快速，工业重点产业完成固定资产投资87.5亿元，同比增长54.3%，高于全市平均水平36个百分点。新基建项目完成投资同比增长54.2%，制造业投资同比增长55.0%。

“北京正在紧抓‘两区’建设和数字经济发展，5G建设、车联网、自动驾驶、新平台、智慧应用等领域加快布局。”市经信局相关负责人说，与此同时，北京创新动能也加速集聚，尤其是中小企业态势向好。截至3月底，全市工商登记注册在业小微企业153.1万家，同比增长3.6%；中小企业有效发明专利拥有量12.5万件，同比增长13.1%。本报记者 曹政

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