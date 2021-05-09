原标题：把握新消费脉搏、新趋势潮流 从“买买买”看消费升级

从“买买买”看消费升级

【特别关注·中国国际消费品博览会】

一展汇全球，一展看未来。

首届消博会上，2500多个全球品牌齐聚一堂，上百款新品集中亮相。行走在消博会，便能把握新消费脉搏、新趋势潮流，感知中国扩大内需、消费升级的强劲脉动。

“高、新、优、特”的新消费体验

时尚生活展区所在的5号馆，是首届消博会上最热闹的展馆之一，汇聚了护肤、彩妆、手表、珠宝等160多个世界知名品牌。

3D打印手表、智能AR试妆镜、数字货币支付……展商们各显神通，为参观者带来了沉浸式的消费体验。

瑞士国家馆内，知名钟表集团斯沃琪带来了个性腕表定制服务，观众可以在线选择自己喜爱的腕表图案进行3D打印。作为此次消博会唯一的主宾国，瑞士共有26家企业携34个品牌参展，涉及钟表、食品饮料、家用电器等领域。丰富的展品和有趣的体验，让瑞士国家馆一跃成为“网红馆”，馆内人气爆棚。

“现在，不少瑞士企业也在积极拥抱中国零售新业态。”瑞士贸易与投资处主任、瑞士驻华大使馆商务参赞莫海岩介绍，本次参展的大多数瑞士品牌均已入驻中国电商平台，部分高端品牌还与知名主播合作，进行在线直播“带货”。

在法国欧莱雅展台，一款智能试妆镜前围了不少参观者。通过AR技术，消费者点击屏幕就“试用”口红、眼影、粉底，挑选适合自己的彩妆。欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞表示，新冠肺炎疫情改变了人们的生活，但中国经济和消费显示出了强大的韧性和活力。在新冠肺炎疫情暴发后，人们的消费行为发生了变化，对更高质量、更安全、更健康、更具创新性和更可持续的产品的需求越来越大。

像这样的互动沉浸式体验，在首届消博会上还有很多。在旅居生活和服务消费展区，戴尔科技集团的展位充满了未来感。戴尔科技集团全球副总裁周兵介绍，此次戴尔展台面积达500平方米，根据用户的不同需求分设游戏区、创意区、学习和工作区以及娱乐VR体验区。“这是戴尔首次这么大规模地集中展示消费品牌产品，希望能借助首届消博会这个亚太地区规模最大的消费精品展，给观众带来‘高、新、优、特’的新消费体验。”

“这次消博会现场，很多品牌都搭建了互动体验的消费场景，这其实是未来消费行业的一个大趋势。”作为本次消博会的采购方之一，银泰百货新零售直播负责人吴嗣川十分关注此次消博会上的新趋势。他表示，消费者对于美好生活的追求是推动行业升级和变革的重要因素。中国作为一个巨大的消费市场，许多重新定义零售的新行为、新趋势和新模式正在这里诞生。

把握新一代消费者多元化需求

随着新一代消费者接棒成为贡献消费的主力人群，他们的消费需求成为决定消费趋势的重要因素。在首届消博会上，和年轻人做朋友，将产品和年轻人的生活、社交深度结合成为参展商们的一大趋势。

在北京馆内，元气森林通过一个巨大的装置艺术的形式，展示了旗下“网红”产品气泡水，现场不少观众驻足拍照打卡。成立仅几年的新兴企业缘何能在上千家企业中脱颖而出，与百年中华老字号共同入驻场馆？元气森林副总裁宗昊介绍，在“追求高品质”的时代，企业不仅要把控好品质，还要在高品质的前提下在产品口味上创新，让消费者对品牌保持期待和新鲜感；另外，好的设计也是打动年轻消费者的重要原因之一。

在旅居生活和服务消费展区，欧姆龙携最新产品系列及健康惠民项目MMC健康便利店亮相。当下新冠肺炎疫情风险犹在，此次发布的新品体温计以其“黑科技”赢得了许多年轻人的青睐，它最大的亮点是借助高精密传感器及数十年积累的体温测量演算公式，最快15秒即可完成腋下测温，其精准误差仅在±0.1℃。MMC健康便利店通过一站式的体检项目服务与现场观众互动，“保温杯里泡枸杞”的养生青年们可以在这里体验动脉硬化检测、肺功能检测、眼底照相、氧疗体验等检查项目。

京东作为创新消费模式的推动者，本次消博会携手任天堂、爱普生、华硕、三星等数十家国内外知名品牌参展。以“消费创新 智链全球”为主题的京东展台包含了“智链时空”“超酷玩家”“理想生活家”“精致人生”“乐活追求”等多个展区。展区内不仅有丰富的展品，多项智能科技的应用也给现场观众带来了酷炫的视觉体验，任天堂体验台前排起长队，大家纷纷前来体验健身环的乐趣。

作为首批进入中国的国外品牌之一，奥地利品牌施华洛世奇对于此次参展十分重视。不仅带来了品牌全新系列的新品，以“鎏金奇境”为主题的展台也成为消博会现场最吸睛的展台之一。施华洛世奇水晶业务大中华区董事总经理孙珏表示，从2019年起，中国市场已成为施华洛世奇公司在全球范围内最大与最重要的市场。“我们一直致力于创新，希望为新一代中国消费者带来全新体验。中国的市场潜力对于品牌而言具有吸引力。”孙珏表示，除了在中国传统节日推出产品，加强与消费者的情感联系，施华洛世奇还十分注重数字化转型升级，打造全渠道触点，提升消费者的体验。

“美国《商业周刊》调查发现，中国的新生代是最不慌、最有信心的一代。”在2021中国新消费发展论坛上，中国国际经济交流中心首席研究员张燕生说，新生代消费者有着截然不同的消费偏好，他们更注重多元化、多样性和主观体验。如何满足不同年龄层对于美好生活的需要，仅有中国大脑是不够的，我们需要借助全世界的大脑。

（本报海口5月8日电 本报记者 方曲韵 蔺紫鸥 王晓樱）

(责编：刘佳、连品洁)