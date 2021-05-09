人民网海口5月9日电 （记者车柯蒙）首届中国国际消费品博览会(以下简称“消博会”)正在海南省海口市举办。5月10日，这场聚焦国内外“高、新、优、特”消费精品的盛会开始向公众敞开大门。记者从消博会组委会秘书处了解到，5月10日展会门票售价每张20元，数量初步定为5万张，已全部售出。

来自苏格兰的威士忌亮相首届消博会。人民网记者 车柯蒙摄

本届消博会有哪些亮点？据海南国际经济发展局局长韩圣健介绍，首届消博会展览总面积8万平方米，将成为亚太地区规模最大的消费精品展。其中，国际展区6万平方米，分为时尚生活、珠宝钻石等五大专业展区，参展企业648家，参展品牌1365个，来自约70个国家和地区。国内展区2万平方米，全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团，以及厦门、大连2个计划单列市单独组团，分别组织本地消费精品和老字号参展。

来自泰国的榴莲让消博会观众一饱口福。人民网记者 车柯蒙摄

人民网记者探馆发现，本届消博会8大展馆各具特色。

1号馆是旅居消费生活馆，在这里，游艇、名车正吸引世界目光；在2号馆珠宝钻石展区，不少顶级珠宝向中国消费者揭开“神秘面纱”；在3号馆这个大型高端“生活超市”里，汇集了全球美食、美酒；4号馆是高端食品保健品展区，想关注最新养生秘笈的不妨去探个究竟；5号馆聚焦时尚生活，最新的美妆单品、时尚穿搭正等着弄潮儿们前去打卡；7、8号馆均是国内各省市自治区展区，各地特产、小吃不容错过；逛累了，别忘了去6号馆里歇歇脚，在供餐区，各地美食等待食客们品尝。

来自澳洲的和牛亮相消博会，吸引八方食客。人民网记者 车柯蒙摄

公众参与消博会开放日，在防疫、入场等方面有哪些需要注意的？

韩圣健表示，在严格落实国务院联防联控机制相关要求前提下，疫情防控尽可能做到便利化。入琼时，出示全国健康码或海南一码通均可，进馆时无须再出示健康码，戴口罩和无感测温后即可进馆。

人工智能技术的无尽潜力让消费者通过虚拟试妆就能找到自己的专属色号。人民网记者 车柯蒙摄

针对大家关注的“买买买”问题，韩圣健表示，首届消博会定位为全球消费精品展示交易平台，以专业展示、交易、品牌宣传为主，现场零售为辅。展会最后一天，将允许展商根据自身实际情况，现场售卖展品。展会期间，参展商、采购商和各类观众可以凭证件和电子门票享受一定折扣。

据介绍，社会公众开放日门票只有电子凭证，并和身份证绑定，不能转让。入场时须刷身份证原件进行门票身份核验。展会现场不设售票点。

(责编：刘佳、连品洁)