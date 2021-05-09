人民网北京5月9日电 （黄盛）5月8日，由中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司联合重组而成的中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）在北京正式揭牌成立。围绕央企重组改革，多位专家接受人民网采访时表示，央企重组可以集中资源形成合力，减少无序竞争和同质化经营，打造央企全产业链竞争优势，更好发挥协同效应。

今年3月31日，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）官网披露，经报国务院批准，中化集团与中国化工实施联合重组。此次联合重组后的中国中化，全球员工数量达22万人，为国资委监管的国有重要骨干企业。

不仅是“两化”联合重组，近年来随着加快推进国有资本布局优化和结构调整，央企重组、整合、调整已成为提高国企竞争力、实现高质量发展的重要途径。在今年2月23日国新办召开的国企改革发展情况新闻发布会上，国资委党委委员、秘书长彭华岗介绍说，“十三五”时期先后完成了12组24家中央企业的重组，新组建和接收了5家企业。

“总的来看，重组的成效非常明显。”彭华岗认为，央企重组一是有力推动了资源向优势企业和主业企业集中，促进了相关行业、产业的高质量发展；二是有力解决了同质化竞争、重复建设这些问题，提升了中央企业的资源配置效率；三是切实增强了企业的市场竞争力，在国际标准、行业规则制定上的话语权和影响力不断提升。

中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁表示，国有企业加速剥离非主业、非优势产业，有利于把国有资本优化到重要行业、关键领域及前瞻性、战略性、新兴产业。按照国企改革三年行动的要求，国有企业要推进混合所有制改革，完善法人治理结构，实施职业经理人制度和经理层的任期制、契约化管理，能够转变经营机制，增强企业的经营活力。

对于下一步央企的战略性重组和专业化整合，国资委相关负责人也指出，将聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，支持中央企业按照市场化原则，采取重组整合等多种途径，加快国有资本的布局优化和结构调整，推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中；补齐产业链供应链短板，提升供应链保障能力和产业体系抗冲击能力；推动创新资源的整合协同，加快突破一批行业共性技术和关键核心技术；切实解决部分央企之间的产品相似、资源分散、重复建设等问题，形成资源合力。

吴刚梁认为，国资委今年还将推进钢铁、信息等领域的央企进行重组调整，指导企业聚焦国家战略开展并购工作。此外，在油气管网、医疗健康、钢铁煤炭等领域也会进一步优化布局结构。

中国并购公会信用管理专委会专家委员安光勇在接受人民网采访时表示，之前曾有国有企业出现信用债违约等现象，暴露出当下国企运营中的一些问题，这也间接促使国资委等政府部门对央企、国企进行战略重组和专业化整合。“如果只是做出一些物理上的整合，而没有做出本质性的改变，曾出现的信用债违约现象还会持续。”安光勇说。

吴刚梁也建议，央企战略性重组要坚持专业化、市场化原则，防止行政化的“拉郎配”与“合并同类项”。在重组过程中，应该注重估值，剥离不良资产，利用资本市场进行公开透明、操作模式成熟的重组方式。重组之后，要防止“整而不合”，注重发挥协同效应。

也有业内人士指出，稳步推进央企战略性重组和专业化整合，优化国有资本布局和产业结构，意在以“提高国有企业核心竞争力”为目标，打造一批行业产业龙头企业、科技创新领军企业、“专精特新”冠军企业、基础保障骨干企业，更好地服务支撑国家重大战略。

(责编：刘佳、章斐然)