人民网海口5月9日电 （记者杜燕飞）在首届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）举办期间， 2021中国新消费发展论坛在海南海口召开。与会专家聚焦海南自贸港建设，探讨新发展格局下新消费浪潮的发展动能。

2021中国新消费发展论坛5月8日在海口召开。人民网记者 杜燕飞摄

近年来，随着生活方式、生产方式、商业模式的变化，新消费和新业态不断涌现，新型消费正在我国消费结构升级中扮演着重要角色。

“‘十四五’期间，全面促进消费是我国加快构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局的重大任务，也是我国赢得国际竞争合作新优势的关键所在。”中国（海南）改革发展研究院院长迟福林表示。

迟福林认为，“十四五”我国将成为全球最大的商品消费市场，消费将成为经济增长的第一拉动力。“预计到2025年居民居民人均消费支出有望接近3万元，社会消费品零售总额有望达到55万亿元至60万亿元，有望保持9.5%左右的年均增长。”

迟福林指出，随着居民消费结构的变化，未来10到15年我国将成为全球最大的服务业市场和服务型消费新增市场。他说：“考虑我国服务型消费增长空间、服务市场开放空间等因素，未来我国服务贸易有条件将实现年均8%左右的增速。到2035年，我国将成为全球最大规模的服务贸易国，占全球服务贸易比重达到12%。”

“在这些大趋势下，我国消费潜力的释放与市场的开放，将成为世界经济增长的重大利好。”迟福林认为，预计未来5至10年，我国对全球经济增长的贡献率有望保持在25%-30%，仍是拉动全球经济增长的“主引擎”，我国14亿人的消费大市场是“世界的市场、共享的市场、大家的市场”。

中国社科院金融研究所副所长、国家金融与发展实验室副主任张明认为，未来5年至10年，我国最重要的增长引擎是要素的自由流动，以及要素自由流动形成的区域一体化，可以发挥全国14亿人优势，锻造我国消费引擎。

此前，商务部消费司司长朱小良表示，举办消博会，借助自贸港政策优势、生态环境优势、营商环境优势和独特区位优势，将有效集聚各类生产要素，吸引相关产业链落地海南，促进海南产业转型升级，并有力带动海南现代服务业发展，为高质量高标准建设海南自由贸易港增添动力。

在中国国际经济交流中心首席研究员张燕生看来，今后贸易投资的机遇在服务贸易、数字贸易、绿色贸易，这些都是海南自贸港建设的重点。

“在此基础上，海南要成为国际旅游消费中心，必须打造更高水平的开放环境，市场开放程度要走在全国前列，服务业开放要和世界高水平对接，制度规则、规制、管理、标准的现代化要和国际高标准规则相衔接，吸引全球英才，打造‘世界大港’。”张燕生表示，同时，在新发展格局下，海南还可以深耕西部陆海新通道、粤港澳大湾区、“一带一路”沿线国家，培育国际合作竞争新优势。

“海南自贸港作为我国对标国际标准的试验田，需要承担更多的特殊任务，积累出一些可复制、可推广、可持续发展的改革开放新经验。”中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国表示，海南要做整体消费发展的“全能冠军”，打造改革开放高地、全球最佳营商环境；要突出国内国际双循环连接点的定位，既要贯通国内大循环，也要连接国际大循环。

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