人民网记者 余璐

品牌是企业的灵魂，是奠定国家发展的基石，也是参与全球竞争的重要资源。中国品牌，从逐梦深蓝到砺剑长空，从无人问津到走出国门，一个个“国之重器”上都镌刻下了大国名片的印记。

党的十八大以来，国家高度重视品牌建设，强调要“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”。经国务院批准，自2017年开始，每年的5月10日为“中国品牌日”，开启了中国制造品牌强国的新征程。

在中国品牌日到来之际，人民网记者参加了国资委新闻中心主办的“走进新国企·智造中国”采访活动，实地探访了中国制造企业践行“三个转变”重要指示的最新成果，探寻“国之重器”科技创新背后的中国品牌力量。

“钢铁穿山甲”的蜕变：从“摸黑”掘进到“智慧”前行

当您走在每天的通勤路上，穿梭于方便快捷的城市地铁地下隧道时，可曾知道，这一切得益于地下工程建设的“神兵利器”——盾构机。

全断面硬岩隧道掘进机(TBM)，是盾构机家族中的“掘进机之王”，它工作起来就像一只“钢铁穿山甲”。但在穿山越岭掘进时，由于无法观察到前方的地质情况，只能“摸黑”掘进，极易发生地质灾害、设备损毁甚至人员伤亡的严重安全事故。

作为“三个转变”重要指示的发源地，中铁工程装备集团有限公司（以下简称“中铁装备”）联合多个科研院所研发出TBM-SMART智能掘进系统，攻克难题，将“黑箱”掘进变成“透明”掘进、“智慧”掘进。

“就在十几年之前，我国盾构机设备还依赖进口或与国外的技术合作。由于不掌握核心技术，不仅价格昂贵，还常常看‘别人脸色’行事。”中铁装备副总经理王杜娟向记者回忆道。

为打破国外技术垄断局面，2002年10月，盾构机研发项目组成立，时年24岁的王杜娟成为项目组18位成员之一。王杜娟说，在“民族盾构梦”的引领下，中铁装备坚持自主创新，产学研用相结合，走出了一条跨越发展的智造之路。

中铁装备盾构总装车间里的盾构机。人民网记者 余璐摄

从“中铁1号”到“中铁1000号”盾构机下线，历经十余年的发展，在“中国制造”向“中国创造”转变的道路上，中铁装备不断刷新着记录。世界最大断面硬岩掘进机面世、国内首批双护盾TBM出生、世界最小直径硬岩TBM呱呱坠地、世界首台马蹄形盾构下线……“上天有神舟，下海有蛟龙，入地有盾构”，中铁装备加快推进智能制造，成为中国高端装备制造业的靓丽名片。

如今，国产“钢铁穿山甲”的“朋友圈”越来越大，“中铁号”盾构已遍布中华大地，“中国造”盾构已出口全球25个国家和地区，为世界轨道交通建设提供了中国方案、中国智慧。

中铁装备党委副书记张占成对记者表示，近年来，中铁装备还攻克了刀盘、液压控制系统等关键核心技术，实现了从盾构行业“追赶者”到“领军者”的快速升级，产销量连续4年居世界第一，隧道掘进里程超过2600公里。

“未来，中铁装备将在推动掘进机智能化、信息化、可视化上倾注研发力量，致力掘进机技术颠覆式创新，加强基础领域研究，开发深海TBM、深井TBM等特种掘进机，打造‘未来盾构’，让‘无人值守、智能掘进’变为现实。”张占成说。

最轻的“国之重器”:为信息安全筑起中国“长城”

创新，激活民族品牌新生机，助力国产品牌发掘蓝海。

中国长城，是我国第一代电脑品牌。多年来，中国长城坚持“将核心技术掌握在自己手里”的使命初心，通过实施创新引领、技术强企战略擦亮“金字招牌”，走出从基础软件到整机、业务系统的全链条创新研发之路。利用中国架构——（P：国产CPU+K：国产操作系统+S：安全）体系最新成果智造的长城电脑具有完全自主知识产权，为国家信息产业安全保驾护航。

2020年底，长城计算机搭载的银河麒麟V10操作系统与“天问一号”火星探测器、“奋斗者”号载人潜水器、华龙一号等庞然大物一起，获评2020年度“央企十大国之重器”。

“为什么一台小小的国产化计算机能被众多专家称为‘国之重器’？为什么物理重量仅有几十克的‘银河麒麟V10操作系统’光盘能入选‘国之重器’？这足以说明它们的技术含量。”中国长城市场宣传部总经理孙青感慨地说，与国外品牌、国内贴牌组装电脑不一样，中国长城系列计算机终端，是“中国芯”实现了从芯片、中间件、整机、控制、网络搭载操作系统、数据库、安全产品到应用系统等计算机信息技术完全自主，且产品线完整。

在湘江畔，走进中国长城湖南智能制造基地（以下简称“湖南长城”）的生产车间，几条自主安全计算机智能生产线上，记者看到正在忙碌着的，不是穿戴严实的工人，而是各种现代化设备和形态各异的“机器臂”。

这些“机器臂”，有红色的、有白色的、有黑色的，有巨型的、有微型的……它们被提前设定好参数，不停地转动着灵巧的身姿，精准地插插装装。车间中心监控室的大屏幕上，“湖南长城计算机MES生产系统”正在时时监测每个生产环节的能耗数据。

湖南长城智能生产车间。人民网记者 余璐摄

“‘效率高，低缺陷’是智能制造最大的特点。”湖南长城总经理安绍平向记者娓娓道来，电脑生产一直被认为是劳动密集型生产。在智能制造车间里，每条产线只有2名工人，看数据、做检测，11种工作都由机器臂承担，装内存条、装硬盘、装配光驱、锁螺丝、产品移载……机器臂无所不能。

记者了解到，湖南长城这条自主研发的智能制造生产线，是国内3C电子装配领域首次运用机器人进行装配生产的智能制造生产线，堪称国内首创，运用长城自主开发的MES系统与设备进行数据对接，整个生产过程全部实现智能化。

“自从实施智能制造战略，机器人上生产线后，工厂生产效率提高了25%，运营成本降低了20%，产品研制周期缩短了30%。”安绍平说。

“在前瞻性、战略性新兴产业领域，中央企业要积极作为，争当原创技术的策源地和现代产业链的‘链长’。”作为中国电子打造的的自主安全产业链中主要的硬件生产基地，湖南长城打造出“芯-端-云-控-网-安”产品产业生态链，为我国数字化建设筑牢安全底座。

近年来，湖南长城已成为“中国制造”向“中国创造”转型的先行者。“下一步，湖南长城将继续以‘自主安全智能制造’为核心，打造‘智能硬件+智能制造’‘创新产品+战略客户’两条生态链，叫响品牌，筑就中国电子产业不倒的‘长城’。”安绍平说。

技术创新：推动“老”码头迎来“智慧革命”

制造业是国民经济的脊梁，是立国之本、兴国之器、强国之基。以技术创新推动制造业高质量发展，加强品牌建设，打造更多享誉世界的“中国智造”，是振华重工践行“三个转变”重要指示的抓手。

在上海长兴岛的海岸线上，屹立着一座座“国之重器”——岸桥。上百座五颜六色的集装箱岸桥依次排开，等待着被特种运输船整机运往世界各地。它们都印刻着一个令中国人自豪的响当当的名字：振华重工（ZPMC）。

振华重工是中国交通建设集团有限公司控股的世界上最大的港口机械重型装备制造商。目前，振华重工产品已进入全世界104个国家和地区，岸桥占全球市场约70％的份额，已连续22年占据港口机械行业市场份额全球第一。

创新，凝聚品牌核心竞争力。百年振华，因创新而常新。近年来，振华重工以技术创新推动制造业高质量发展，加强品牌建设，持续助力全球码头自动化、智能化发展建设，推动“老”码头迎来“智慧革命”。

开发基于5G通信的轮胎吊远程自动化系统；基于多传感融合的IGV自主导航系统；新一代高精度云点图岸桥船舶扫描系统；集装箱作业任务集成管理系统……振华重工围绕传统集装箱码头自动化升级改造进行攻关，自主研发的多项新技术获得全球青睐。近十年来，振华重工参建了近60个国内外码头自动化项目，通过技术创新，提升品牌附加值，并带动160余家企业走出国门，让中国品牌走向世界。

一个个智能化场景见证着振华重工的“智造”蜕变。

在长兴生产基地的现场，记者看到，在智能导引车（IGV）调试场地内，不时有橙色小车正在来回穿梭，进行自动化车队运行测试。

无人驾驶智能引导车（IGV）调试场地。人民网记者 余璐摄

振华重工总工程师费国向记者介绍道，该批IGV是振华重工为粤港澳大湾区首个自动化码头广州南沙四期自动化码头量身打造，创造性地采用了北斗卫星导航定位系统、激光雷达SLAM、视觉SLAM以及多传感器融合定位技术，让IGV可化身灵活的“搬运工”，在码头堆场间自由穿梭。

振华重工智能车间内，机器人正在作业。人民网记者 余璐摄

走进振华重工长兴生产基地钢箱梁智能制造车间，机器人钢箱梁自动化焊接场景映入记者眼帘。记者了解到，该智能车间还采用了双面立焊、自动化装配与焊接、自动化翻身、自动化搬运等多项新技术，生产效率提高20%以上，年均节省人工成本42%。

在振华重工，“云管理”让流动机械更智能。步入振华重工长兴生产基地流动机械集控中心办公室，9块显示屏组成的监控液晶屏正显示着整个厂区的地图，每台流动机械的实时位置与运行状态一目了然。只需一系列简单的“下单”操作，30秒内处于“空闲”状态的车辆就能迅速地“接单上车”。

“未来，振华重工将着力开展智能制造转型顶层规划，围绕过程智能、装备智能两大核心要素，持续打造工业互联网平台，打通市场营销、研发设计、加工制造、交付及售后服务等价值链流程的数据和信息，建立起高度柔性、全局协调、快速反应机制，打造符合振华重工特色的智能制造新模式。”费国充满期待。

从制造到创造，从速度到质量，从产品到品牌，转变的每一步背后都是中国企业的担当。有国际知名品牌价值评估机构最新发布的“2021全球最具价值品牌500强排行榜”显示，今年，中国有77个品牌上榜，入榜的中国品牌总价值占到榜单整体品牌价值的20%。随着中国企业不断脱颖而出，中国品牌正令全球瞩目。

科技是国家强盛之根本，创新是民族进步之魂。以“智造中国”为引领，践行“三个转变”重要指示，发展品牌经济，促进智能化转型升级，推动高质量发展，中国品牌必将走得更长远、更富生命力！

(责编：刘佳、章斐然)