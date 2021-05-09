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内蒙古启动重大生态工程实施情况专题监督式协商

2021年05月09日13:10 | 来源：新华社
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　　新华社呼和浩特5月9日电（记者安路蒙）内蒙古自治区政协8日召开新闻发布会称，今年自治区、盟市、旗县三级政协将联合开展“国家和自治区重大生态工程实施情况”专题监督式协商，围绕“三北”防护林建设、京津风沙源治理、天然林资源保护、退牧还草、退耕还林还草等重大生态工程实施情况开展调研和监督式协商。

　　“内蒙古地处祖国北疆，横跨‘三北’，是我国北方面积最大、种类最全的生态功能区和重要的生态安全屏障。”内蒙古自治区政协人口资源环境委员会主任云治厚说，近年来内蒙古持续推进“三北”防护林建设，实施了京津风沙源治理、天然林资源保护、退牧还草、退耕还林还草等重大生态工程，生态状况实现“整体遏制、局部好转”的转变。但同时内蒙古的生态环境还比较脆弱，生态系统修复难度大，构建生态安全屏障任重道远。

　　这些工程实施成效怎么样？有什么经验和不足？如何改进？云治厚表示，正是基于这样的考量，内蒙古将“国家和自治区重大生态工程实施情况”确定为今年的协商议题，力争为内蒙古生态建设查找短板不足，提出意见建议，助推内蒙古走好生态优先、绿色发展之路。

　　本次专题协商活动中，全区三级政协，各民主党派、工商联，相关政协委员、专家学者等都会参与进来。其中，自治区政协调研组由自治区副省级领导带队，拟对全区12个盟市的36个项目区展开调研。

　　活动期间，工作人员将通过座谈、实地走访、问卷调查、网络议政、专家咨询等形式进行深入调研，并形成专题报告，自治区政协计划于10月中旬召开专题监督式协商会。

(责编：郝江震、白宇)

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