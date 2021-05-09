5月9日，人民网创投与奈雪的茶在深圳签署战略合作协议，双方将通过品牌合作、论坛活动、行业研究等领域的全方位深度合作，在新消费业态领域携手探索媒体深度融合、青年创业创新、服务乡村振兴战略、探索传统茶文化的创新传承与国际传播。

5月9日，人民网创投与奈雪的茶在深圳签署战略合作协议。受访者供图

奈雪的茶执行董事、总经理彭心介绍，奈雪的茶在中国高端现制茶饮领域一直致力于在门店类型、空间体验、产品研发、数字化会员服务等多方面下功夫，特别注重通过店型不断迭代升级带给消费者更好、更丰富多元的消费体验，实现以新茶饮作为切入口，为消费者塑造一个体现新时代气息的美好生活方式。奈雪特别重视与主流媒体的合作，此前与人民日报有关单位成功开发过联名文创产品。人民网《深度融合发展三年规划（纲要）》关于媒体融合的部署非常具有前瞻性。奈雪的茶从2015年创立至今，已开设500多家门店，拥有覆盖中国最广泛的高端现制茶饮店城市网络，在线下场景与人民网在媒体融合和助力青年创新创业方面有很好的资源协同性。希望通过此次与人民网创投的合作，整合更多人民网资源，在实现更高质量发展的同时，更好体现社会担当。

人民网创业投资有限公司总经理段欣毅表示，奈雪的茶近几年体现出强劲的发展势头，在此过程中特别注重文化的引领作用，并在主流价值观的传播和传统文化的传承方面，积极开展模式和产品创新，得到了众多年轻消费群体的认可。人民创投是人民网连接创新企业、拓展创新业务的重要平台，未来将与奈雪的茶紧密合作，积极整合人民网的五大价值，在媒体融合、文化传承等多个领域开展协同创新，探索将新消费企业发展与国家重大战略部署进一步结合的有效路径。

“奈雪梦工厂”实景图。受访者供图

签约仪式后，在彭心的陪同下，人民网创投一行参观了奈雪的茶位于深圳海岸城的全球最大门店—“奈雪梦工厂”。这里也是奈雪的茶首家集中了烘焙、茶饮、咖啡、西餐、零售、限定产品等十五个产品板块的多场景体验店。

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