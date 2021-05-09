新华社北京5月9日电（记者王优玲）记者9日从住房和城乡建设部了解到，我国城市节水总量大，从2000年到2020年，全国城市节水量累计达到972亿立方米，相当于9个南水北调中线工程的年调水量。

城市是人类生产、生活的重要空间载体，水是支撑城市经济社会发展的重要资源。住房和城乡建设部相关司局负责人说，我国坚持提高用水效率，转变用水理念，大力推进城市节约用水工作。全国城市用水总量占全国用水总量的10%左右，支撑了全国60%的人口和70%以上的GDP。

5月9日至15日是第30个全国城市节约用水宣传周，今年宣传周的主题是“贯彻新发展理念，建设节水型城市”。住房和城乡建设部表示，鼓励全国各地开展内容丰富、覆盖面广、实效性强的宣传活动，营造全民节水、惜水、亲水的良好氛围。

该负责人说，目前海绵城市建设理念逐步融入城市规划建设管理各个环节，通过“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，提升城市对雨水的利用、调蓄、吸纳能力。据介绍，截至2020年底，全国共建成落实海绵城市建设理念的项目达到4万多个，提升了雨水资源涵养能力和综合利用水平，实现雨水资源年利用量3.5亿吨。

该负责人介绍，节水型城市示范带动作用明显，全国130个城市创建成为节水型城市，这些城市用水总量占全国城市用水总量的58.5%，有力带动全国城市节水工作。用水效率显著提升，城市人均综合用水量从2000年每天518升降低到2020年每天323升，降低了三分之一。城市再生水利用量大幅提升，2020年全国城市再生水利用量达146亿立方米，较2006年增加了14倍，是城市供水总量的23.2%。

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