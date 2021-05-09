人民网记者 车柯蒙

5月7日至10日，首届中国国际消费品博览会(以下简称“消博会”)在海南省海口市举办。这场聚焦国内外“高、新、优、特”消费精品的盛会，既为全球消费精品提供展示、交易的机会，更成为洞察中国消费市场升级转型的一扇窗口。

从首届消博会上不难看出，更多元、更智能、更绿色，已经成为我国消费品行业高质量发展的新路径。

一枚18K黄金纯手工打造、重达10公斤的费伯奇“盛世百年”彩蛋全球首发展出；重达88克拉、价值2.5亿元的“全球黑钻T0P5之一”的卡洛芙同名传奇黑钻闪耀亮相；迄今为止麦卡伦年份最高(78年)的威士忌系列得以展示……与此同时，与日常生活息息相关的吃喝玩乐各方面消费品更是琳琅满目。首届消博会上，“高精尖”和“接地气”的消费品齐亮相，正是我国消费市场多元化发展的生动缩影。

商务部消费促进司司长朱小良表示，我国中等收入群体已达4亿多人，人均国内生产总值突破1万美元，人民群众对中高端、多样化的消费需求不断扩大。通过举办消博会，集成海南自由贸易港优惠政策，促进国内外消费精品供需两端有效衔接，让老百姓便捷实惠买到高品质的商品、享受高水平的服务，可以更好满足人民日益增长的美好生活需要，不断增强人民群众的获得感和幸福感。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林在接受人民网记者采访时表示，举办消博会，助力中国消费品向更大规模的国际市场“走出去”，让国际消费精品“引进来”。不仅满足了人民对多元化、品质化消费的需求，更能够带动中国消费品市场繁荣发展。

“请您使用手机扫码下单，我们的商品很快为您配送到家。”

近年来，随着技术进步，在电商发展的基础之上，消费品行业更加智能化，数字化转型正为人民美好生活添动能。这样的助力作用在本届消博会上也得以体现。

0.9元喝杨枝甘露、一分钱喝咖啡……在消博会迎宾厅内，观众可在不少银行展台内体验数字人民币交易、AR贵金属试戴等全新金融服务。在工作人员指导下，记者打开掌上银行，打开数字人民币应用，充值后在咖啡机上选择相应的产品，一杯手磨咖啡就被注入纸杯，整个过程不到两分钟，方便又新颖。

在5号时尚生活展区内，不少女性消费者正体验美妆虚拟试色。人工智能赋能，虚拟试妆的效果十分逼真，满足消费者模拟使用多种产品打造妆容并进行对比的需求。

安永大中华区首席执行官陈凯在接受人民网记者采访时表示，消费品行业在很多方面引领着数字化转型，给消费者生活带来了极大的便利。陈凯认为，数字化营销能进一步在内容层面拉近了品牌与消费者的距离，一方面使品牌能够更加精准有效地触达消费者；另一方面，有助于品牌更精准地了解目标群体的需求和变化，并且对这样的变化做出快速反应，更好地满足人民群众对美好生活的需求。

当前，绿色消费渐成风尚。越来越多的消费者逛街自带购物袋、外出就餐不使用一次性餐具；不少电商平台、快递企业推行减量包装，推出可循环使用包装箱。

根据有关工作安排，消博会将依照《中国国际消费品博览会绿色办展标准》全面开展禁塑工作。可降解包装袋、纸质打包盒……记者注意到，消博会的展馆内，处处体现着禁塑细节。

本届消博会上，各大参展商也探索着消费品行业绿色发展、可持续发展的新路径。新能源车成焦点，特斯特携全系车型亮相；广东馆内，小鹏汽车展示着其首款智能电动轿跑车P7。“现在，我们一些赠品以及产品包装正在使用可回收材料。在设计新店面时，部分使用的原料经过认证，填埋的时候可以完全生物降解。消博会现场的所有展示架在展会结束以后回收利用，在将来的活动重新使用。”欧莱雅亚太区旅游零售高档化妆品部董事总经理张桃介绍称。

国务院发展研究中心副主任隆国强表示，消博会汇聚天下优质消费品与服务，促进消费产业提质升级，以适应我国消费升级的要求。有利于释放超大规模国内市场的需求潜力，以国内市场的循环畅通，吸引国际高端生产要素和高质量商品与服务，推动构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。

(责编：刘佳、连品洁)