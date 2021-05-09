人民网北京5月9日电 （栗翘楚）2014年，京津冀协同发展上升为国家战略。同年12月，滨海新区获批自贸区，成为北方第一个自贸区；2015年，北京联合张家口成功申办2022年冬奥会；2017年，中共中央、国务院印发通知，决定设河北雄安新区……作为重大国家发展战略，七年来，在这一战略的统领下，“一张图”规划、“一盘棋”建设、“一体化”发展，京津冀协同发展迈向纵深。

“紧抓疏解北京非首都功能‘牛鼻子’，构建功能疏解政策体系，实施一批标志性疏解项目。高标准高质量建设雄安新区，加快启动区和起步区建设，推动管理体制创新。高质量建设北京城市副中心，促进与河北省三河、香河、大厂三县市一体化发展。推动天津滨海新区高质量发展，支持张家口首都水源涵养功能区和生态环境支撑区建设。提高北京科技创新中心基础研究和原始创新能力，发挥中关村国家自主创新示范区先行先试作用，推动京津冀产业链与创新链深度融合。基本建成轨道上的京津冀，提高机场群港口群协同水平。深化大气污染联防联控联治，强化华北地下水超采及地面沉降综合治理。”在深入实施区域重大战略方面，“十四五”规划将加快推动京津冀协同发展放在首位。

4月26日，北京市发布2021年京津冀协同发展工作要点，涵盖疏解非首都功能、北京城市副中心和雄安新区“两翼”联动发展、通州区与廊坊“北三县”一体化联动发展、以协同创新支持北京国际科技创新中心建设、构建现代化首都城市圈带动环京地区发展等领域。

日前，河北省廊坊市三河市在北京城市通州区举办“协同创新·筑梦三河”项目推介洽谈会。会上共签约重大战略合作6个、重点项目79个，总投资1335亿元，涉及区域开发、城市更新、科创基地、轨道交通、康养医疗装备制造、医疗健康、信息技术、复合材料、电商产业、文化旅游等领域。

协同发展，交通先行。据了解，三河市与中国交通建设集团有限公司在轨道交通平谷线建设、沿线综合开发、基础设施等方面进行多层次、多渠道、多形式的合作。此外，为加快三河市与通州区（城市副中心）一体化发展，北投集团积极参与东市区西扩区域开发、燕郊北部科学城等项目开发建设。

推动京津冀协同发展再上新台阶，必须向改革创新要动力。

北京市委市政府京津冀协同办主要负责人介绍，今年将继续深入推进通州区与廊坊北三县一体化联动发展。按照“统一规划、统一政策、统一标准、统一管控”要求，落实通州区与北三县协同发展规划，健全一体化联动发展工作协调机制。加快构建一体化交通网络，推动厂通路等跨界道路规划对接和组织实施，成熟一条，建设一条。推进创新链产业链供应链对接协作，鼓励本市企业和产业园区与北三县重点产业园区对接，打造产业协同承载空间。2021年6月底前实现北运河（通州段）游船通航，加快推进北运河京津冀段全线通航。

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