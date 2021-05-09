人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

鲁豫签订黄河流域省际横向生态补偿协议

2021年05月09日17:42 | 来源：新华社
小字号

　　新华社济南5月9日电（记者邵琨）山东省、河南省近日签订《黄河流域（豫鲁段）横向生态保护补偿协议》，以共同推动黄河干流跨省界断面水质稳中向好。

　　协议实施范围为河南省、山东省黄河干流流域（豫鲁段），其中河南省为上游区域，山东省为下游区域。根据协议，对河南省与山东省黄河干流跨省界断面（刘庄国控断面）2020年和2021年的水质年均值，以及化学需氧量、氨氮、总磷3项关键污染物的年均浓度值进行考核。

　　水质基本补偿方面，若水质全年均值达到Ⅲ类标准，山东省、河南省互不补偿；水质年均值在Ⅲ类基础上每改善一个水质类别，山东省给予河南省6000万元补偿资金；水质年均值在Ⅲ类基础上每恶化一个水质类别，河南省给予山东省6000万元补偿资金。

　　在水质变化补偿方面，刘庄国控断面年度关键污染物（COD、氨氮、总磷）指数每同比下降1个百分点，山东省给予河南省100万元补偿；每同比上升1个百分点，河南省给予山东省100万元补偿，该项补偿上限为4000万元。

　　这一协议对黄河全流域健全完善“保护责任共担、流域环境共治、生态效益共享”的横向生态补偿机制，探索开展生态产品价值计量等具有示范意义。协议实施期限为2021年至2022年，协议到期后，由两省根据补偿机制运行评估情况及国家要求另行协商后续事宜。

(责编：郝江震、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
下好“一盘棋” 深入推进京津冀协同发展
　　人民网北京5月9日电 （栗翘楚）2014年，京津冀协同发展上升为国家战略。同年12月，滨海新区获批自贸区，成为北方第一个自贸区；2015年，北京联合张家口成功申办2022年冬奥会；2017年，中共中央、国务院印发通知，决定设河北雄安新区……作为重大国家发展战略，七年来，在这一战略的统领下，“一张图”规划、“一盘棋”建设、“一体化”发展，京津冀协同发展迈向纵深。…
更多元、更智能、更绿色 从消博会看消费行业高质量发展新路径
　　5月7日至10日，首届中国国际消费品博览会(以下简称“消博会”)在海南省海口市举办。这场聚焦国内外“高、新、优、特”消费精品的盛会，既为全球消费精品提供展示、交易的机会，更成为洞察中国消费市场升级转型的一扇窗口。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部