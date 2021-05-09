鲁豫签订黄河流域省际横向生态补偿协议
2021年05月09日17:42 | 来源：新华社
小字号
新华社济南5月9日电（记者邵琨）山东省、河南省近日签订《黄河流域（豫鲁段）横向生态保护补偿协议》，以共同推动黄河干流跨省界断面水质稳中向好。
协议实施范围为河南省、山东省黄河干流流域（豫鲁段），其中河南省为上游区域，山东省为下游区域。根据协议，对河南省与山东省黄河干流跨省界断面（刘庄国控断面）2020年和2021年的水质年均值，以及化学需氧量、氨氮、总磷3项关键污染物的年均浓度值进行考核。
水质基本补偿方面，若水质全年均值达到Ⅲ类标准，山东省、河南省互不补偿；水质年均值在Ⅲ类基础上每改善一个水质类别，山东省给予河南省6000万元补偿资金；水质年均值在Ⅲ类基础上每恶化一个水质类别，河南省给予山东省6000万元补偿资金。
在水质变化补偿方面，刘庄国控断面年度关键污染物（COD、氨氮、总磷）指数每同比下降1个百分点，山东省给予河南省100万元补偿；每同比上升1个百分点，河南省给予山东省100万元补偿，该项补偿上限为4000万元。
这一协议对黄河全流域健全完善“保护责任共担、流域环境共治、生态效益共享”的横向生态补偿机制，探索开展生态产品价值计量等具有示范意义。协议实施期限为2021年至2022年，协议到期后，由两省根据补偿机制运行评估情况及国家要求另行协商后续事宜。
(责编：郝江震、白宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 下好“一盘棋” 深入推进京津冀协同发展
- 人民网北京5月9日电 （栗翘楚）2014年，京津冀协同发展上升为国家战略。同年12月，滨海新区获批自贸区，成为北方第一个自贸区；2015年，北京联合张家口成功申办2022年冬奥会；2017年，中共中央、国务院印发通知，决定设河北雄安新区……作为重大国家发展战略，七年来，在这一战略的统领下，“一张图”规划、“一盘棋”建设、“一体化”发展，京津冀协同发展迈向纵深。…
相关新闻
- 评论
- 关注