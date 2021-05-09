新华社青岛5月9日电（记者王凯）记者9日从中科院海洋所了解到，我国科学家将对“印太交汇区物质能量汇聚中心海洋环境与生物过程的耦合作用和生态效应”项目开展相关研究。

印太交汇区地处热带太平洋与印度洋之间，不仅是全球海洋生物多样性中心和海洋热量中心，也是海洋和大气能量汇聚中心及三大板块汇聚区，拥有全球76%的珊瑚物种、全球最大温度最高的“暖池”、全球最复杂的洋流系统等，是开展地球系统各圈层之间物质能量交换及全球变化研究的关键区和理想靶区。

印太交汇区资源环境效应是全球科学界关注的难点和热点，圈层间、大洋间相互作用非常强烈和复杂，存在一系列重要且未解的前沿科学问题。但国际上针对此海域的调查研究却相对薄弱，且跨圈层之间的协同研究很少，缺乏互联和协同，亟需围绕此海域开展系统性、多学科交叉研究。

项目负责人王凡研究员介绍，该项目将针对“在多圈层、两大洋耦合作用控制下的海洋环境演变背景中，海洋动力和生物地球化学过程与生物过程如何相互作用，从而实现海洋生物多样性中心的物质能量维持和补充”这一核心科学问题，从海洋环境、生物多样性生态功能、多学科信息融合的视角开展综合交叉研究，细致洞察印太交汇区海洋生物与环境之间的内在联系，深入探讨海洋生物多样性中心维持和演变的物质能量基础和环境生态效应，发展先进的“人工智能-物理-生态耦合”系统，催生相关原创理论，引领国际海洋和地球系统科学前沿研究。

据了解，国家自然科学基金委重大项目“印太交汇区物质能量汇聚中心海洋环境与生物过程的耦合作用和生态效应”由中科院海洋所牵头承担。这一重大项目是继中科院战略性先导科技专项之后，中科院海洋所牵头承担的又一重大前沿科学项目，体现了研究所承担国家重大科技项目、催生原始创新成果的能力。

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