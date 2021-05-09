“十三五”期间，中国邮政储蓄银行累计发放小微企业贷款近4.5万亿元、个人消费贷款超3.5万亿元、公司贷款近3万亿元；自小额贷款业务开办以来，邮储银行累计发放贷款超5万亿元。在这一组数据背后，是“十三五”时期，邮储银行以服务实体经济为出发点，不断提升金融服务质效，助力经济社会发展和满足人民美好生活需要所做出的不懈努力。

发挥特色优势 助力脱贫攻坚，服务乡村振兴

陕西省周至县，曾经的国家级贫困县，如今已是全国重要的猕猴桃生产基地和猕猴桃标准化管理示范县。2020年，县内猕猴桃种植面积已达43.2万亩，年产值超过32亿元，果农人均收入超过1.3万元。

产业一路发展壮大，离不开邮储银行金融“活水”的浇灌。多年来，邮储银行陕西省西安市周至县支行立足当地猕猴桃产业特色，创新推出了邮农宝、苗木花卉贷、猕猴桃仓储贷等信贷产品，涵盖猕猴桃生产、加工、销售、出口产业链，有效破解了猕猴桃产业融资难、融资贵的问题。截至2020年末，邮储银行周至县支行累计投放信贷资金超过17亿元，累计支持4.2万户果农发展生计，为百姓脱贫致富奔小康提供了强有力的金融支持。

这是邮储银行多年来积极发挥自身优势，创新金融产品和服务模式，全力做好服务脱贫攻坚和乡村振兴工作的一个缩影。

在助力打赢脱贫攻坚战的过程中，邮储银行深入基层、紧贴“三农”，探索出了驻村第一书记合作模式、平台合作模式、产业引领模式、能人带动模式及信用村镇模式等具有邮储银行特色的金融扶贫模式。在精准扶贫工作思路指导下，邮储银行在宁夏打造了“蔡川模式”，从2008年为14户村民发放17万元贷款开始，坚持十余年，累计在蔡川村发放贷款1.37亿元，帮助蔡川村发展养殖业，实现整村脱贫。2008年，蔡川村的人均收入不到2000元，在邮储银行的信贷支持下，经过12年发展，目前人均收入已经达到了约12000元。党的十八大以来，邮储银行在832个国家级贫困县（已脱贫）累计投放信贷资金超万亿元；累计发放扶贫小额信贷超164亿元，服务贫困人口超42万人次。近3年，邮储银行金融精准扶贫贷款年均增速超过30%；截至2020年末，金融精准扶贫贷款余额超1000亿元。

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。邮储银行表示，将坚决贯彻落实“四不摘”要求，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，为助力建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽乡村贡献力量。

邮储银行信贷支持陕西省周至县发展猕猴桃产业，助力当地百姓脱贫致富。受访者供图

支持小微企业 为稳企业保就业注入金融“活水”

“手机简单操作一下就能申请贷款，还不用抵押，真的太方便了。”在获得邮储银行300万元授信额度后，厦门拓源建设工程有限公司负责人崔女士激动地说。

2020年4月，厦门拓源建设工程有限公司刚刚中标一个政府工程项目。面对新中标项目，该公司负责人崔女士却因公司资金周转紧张而倍感压力。邮储银行厦门分行了解公司情况后，向其推荐了针对工程类小微企业的线上信用贷款产品“工程信易贷”。企业从正式申请到支用放款用时不到十几分钟，这一服务模式和服务效率让崔女士感到非常欣喜。

邮储银行信贷客户经理走访小微企业。受访者供图

小微企业是经济发展的生力军、就业的主渠道、创新的重要源泉，促进小微企业和小微经济可持续发展，事关经济社会发展全局。长期以来，邮储银行全力支持小微企业发展，助力缓解小微企业融资难、融资贵问题。2020年以来，面对新冠肺炎疫情对经济社会发展的冲击，邮储银行通过将线上化产品作为重要抓手，优化流程、加强客户体验，加大以信用贷款服务小微企业的力度，为全面稳企业、保就业提供了坚实的金融服务保障。

为加大对困难企业的纾困力度，一方面，该行加强顶层设计，围绕小微金融服务“增量扩面、提质降本”出台了8方面、20条具体措施，在绩效考核、内部资金转移定价（FTP）补贴、奖励费用、尽职免责等方面给予了政策倾斜，缓解小微企业融资难题，全力支持小微企业复工复产。另一方面，通过主动降低利率、减免收费等措施，给予小微企业“真金白银”的服务优惠。此外，该行加强纾困缓释支持，为中小微企业特别是普惠小微企业办理延期贷款，缓解企业还款压力。

截至2020年末，邮储银行普惠型小微企业贷款余额超8000亿元，服务客户数超过160万户。2020年，该行支持的个体工商户及小微企业主客户占比较高，单笔贷款金额低，小额贷款笔均金额仅10.92万元。特别是，通过大力推广“小微易贷”、小额“极速贷”等线上拳头产品，该行大幅提高了服务效率。截至2020年末，该行线上化小微贷款余额近4600亿元，较上年末增长超120%。

据了解，邮储银行将继续为小微企业提供覆盖面广、高效便捷的金融服务，进一步帮助小微企业拓宽融资渠道、降低融资成本，提升小微企业金融服务质效，为经济社会发展贡献金融力量。

深入落实国家战略 助推经济高质量发展

2020年11月30日，广东新白广城际先行段——广州东环城际铁路（花都站至白云机场北站）开通运营，对促进广州国际综合交通枢纽建设、形成珠三角区及粤港澳大湾区域经济一体化、建设珠三角世界级城市群有着重要意义。

邮储银行广东省广州市分行作为本项目银团贷款的联合牵头行之一，截至2020年末，已发放贷款12.5亿元，有效助力粤港澳大湾区1小时经济生活圈的建设。

联动东西南北，我国多个区域重大战略正持续向纵深推进。近年来，邮储银行在金融支持服务京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、海南自由贸易港建设，助力高标准、高质量建设雄安新区等重大项目中，都有着邮储银行的生动实践。

湖南省北港长河渔光互补100MW光伏发电项目于2020年1月实现并网发电。据测算，该项目预计年上网电量1.25亿千瓦时，同比火力发电，每年可节约标煤4万吨，减少排放二氧化硫721吨，氮氧化物1083吨，二氧化碳10万吨，节约用水54万吨。邮储银行为该项目提供了3.55亿元贷款支持。这一项目的顺利落地，也成为该行支持长江经济带创新、绿色、协调发展的成果之一。

2020年，邮储银行印发了支持长三角一体化发展行动方案，明确了该行支持长三角一体化发展的指导思想、基本原则和主要目标，从加强一体化组织保障、建立一体化联动服务重大项目库、加强区域性授信政策支持等方面强化保障，为长三角一体化发展提供有力的金融支持。

为全力服务雄安新区建设，邮储银行2020年印发《关于进一步支持河北雄安新区建设工作的通知》，明确了重点服务领域，并从产品创新、授信支持、强化联动、支撑保障等方面，进一步加大对雄安新区建设的支持力度。

加强“新基建”金融服务 助力实体经济转型升级

5G、工业互联网、人工智能的加速建设，催生了海量数据及其应用，这离不开大数据中心的支撑。

福建东南健康医疗大数据中心是福建省重点打造的新基建项目。近期，邮储银行福建省分行申报将东南健康医疗大数据中心项目纳入总行重点项目库进行统一管理，建立起总分行之间的业务协同与流程联动机制，并向该项目授信3亿元，为助力数字福建建设、共建健康中国贡献邮储力量。

据项目负责人介绍，项目全面建成投用后，有望为福建省乃至周边省份近2亿人口的健康医疗数据汇聚、开发、应用提供基础设施承载环境，提供千万级人群队列的精准医疗数据服务，为临床科研、基因测序、新药研发、健康管理等新兴产业发展提供海量存储及大数据分析服务。

近年来，邮储银行持续加大对“新基建”的支持力度，截至2020年末，邮储银行“新基建”贷款余额较上年末增长16.95%。2020年，邮储银行印发了“新基建”领域综合金融服务方案，紧密围绕信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施等新型基础设施建设全产业链客户需求，全面加强“新基建”金融服务，助力实体经济转型升级。

据了解，为提高信贷政策针对性，邮储银行将精准施策，不断优化差异化的授信政策；建立“新基建”项目信审绿色通道机制和平行作业机制，加快业务审批流程；差异化扩大对重点分行的授信审批授权，积极推进“新基建”业务落地。

此外，邮储银行将强化创新驱动，努力为“新基建”客户提供多样化的产品和服务。通过债权融资、股权融资、现金管理、跨境投融资业务和供应链金融等产品的创新和组合，切实满足“新基建”客户各类业务需求；围绕产业链核心客户，充分发挥其对上下游企业的辐射作用，定制供应链金融服务方案，延伸服务“新基建”的业务链条。

新基建关系国计民生，连接巨大投资和全新消费，服务生产和生活两端，是培植新业态、新模式的沃土。据介绍，邮储银行将继续加大对新基建领域的支持力度，持续创新产品和服务，全面提升金融服务质效，满足新基建领域企业金融需求，为助力新基建贡献金融力量。

打造绿色银行 建设美丽中国

海上风电作为一种重要清洁能源，具有广阔的发展前景。江苏海上风力资源丰富，是国家千万千瓦级海上风电基地之一。国家能源集团东台海上风电有限责任公司负责国华东台四期H2#300MW海上风电场项目建设和运营，属于绿色清洁能源项目，邮储银行江苏省盐城市分行紧贴绿色发展战略，以绿色信贷发展为指引，向该项目累计投放贷款8.36亿元。

2020年初，新冠肺炎疫情突发，该项目恰巧面临集中付款期，了解到项目需求后，邮储银行盐城市分行及时落实各项服务措施，疫情期间累计为其投放3.61亿元，助力项目顺利投运，“感谢邮储银行雪中送炭，在非常时期解决项目融资缺口。”企业负责人对邮储银行的服务给予高度评价。

邮储银行江苏省盐城市分行绿色信贷助力海上风电项目。受访者供图

近年来，邮储银行在绿色发展之路上不断探索前行，将绿色发展理念融入经营管理和业务发展的方方面面，从公司治理、政策制度、绩效考核、产品创新、信贷规模、经济资本、内部资金转移定价（FTP）、贷款定价、审查审批、合同管理、内部审计、现场检查等方面，健全激励约束机制，加大资源倾斜力度，大力支持低碳交通、可再生能源、清洁能源、绿色建筑、节能环保等绿色金融重点领域，助力绿色、低碳、循环经济发展。截至2020年末，邮储银行绿色贷款余额2809.36亿元，较年初增长30.20%，高于银行业平均增速9.9个百分点。

邮储银行将继续秉持绿色发展理念，以“绿水青山就是金山银山”为指引，持续加强绿色管理，积极创新绿色金融产品和服务，推进绿色普惠银行和气候友好型银行建设。

(责编：李源、董童)