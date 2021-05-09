原标题：邮储银行：交出脱贫攻坚答卷 接续推进乡村振兴

当前我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。作为国有大型商业银行，中国邮政储蓄银行以金融支农和金融扶贫为己任，主动担当作为，加大金融扶贫力度，积极探索金融扶贫模式，增强金融扶贫工作的精准性和有效性，用实干交出了脱贫攻坚答卷。

记者获悉，近年来，邮储银行在832个国家级贫困县（已脱贫）累计投放信贷资金超万亿元。近3年，邮储银行金融精准扶贫贷款年均增速超过30%；截至2020年末，金融精准扶贫贷款余额超1000亿元。自小额贷款业务开办以来，邮储银行累计发放小额贷款超5万亿元，服务近4000万人次，笔均金额仅10余万元，切实服务普惠小额资金需求。

争当金融扶贫“先锋队”

邮储银行党委高度重视，加大金融扶贫力度，下沉服务重心，充分发挥近4万个营业网点遍及城乡的优势，在全国县及县以下地区布放了10多万台自助设备，同时，培养了一支4万人的信贷员队伍，长期扎根在田间地头，致力于打通贫困地区金融服务“最后一公里”。此外，邮储银行设立三农金融服务点，服务深度贫困地区的“最后一百米”，做贫困户“身边的银行”。

“三区三州”深度贫困地区是脱贫攻坚最难啃的“硬骨头”，也是决胜的关键。在这些地区，邮储银行在信贷额度、利率定价、内部资金转移定价、授信政策、风险政策、再贷款收益返还等方面，持续给予政策倾斜。针对深度贫困地区基础金融服务薄弱的问题，邮储银行利用10多万个助农取款点和自助设备，做好金融服务延伸。

在四川凉山“悬崖村”，邮储银行设立金融服务站，结束了村民长途跋涉办理业务的历史。截至2020年末，邮储银行在“三区三州”深度贫困地区各项贷款较上年末增长51%，高于“三区三州”深度贫困地区所在省（区、市）各项贷款平均增速35个百分点。

为最大限度消除新冠肺炎疫情不利影响，邮储银行出台疫情防控期间扶贫小额信贷专项举措，持续保障贫困户生产资金需求，全力帮助农户恢复生产。比如，下发了《关于做好疫情防控期间扶贫小额信贷工作的通知》，推出扶贫小额信贷展期、延长贷款期限、无还本续贷等措施，有效缓解贫困户资金困境。此外，邮储银行建立了扶贫贷款绿色通道，特事特办、急事急办、优先办理、即来即审，支持贫困户按时生产、不误农时，助力贫困户发展生产、脱贫致富。

精准扶贫浇开“致富花”

近年来，政府和监管部门不断完善金融扶贫政策体系，调动金融系统力量集中攻坚，引导金融机构将更多资源投向贫困地区，加大对精准扶贫的金融支持,为打赢脱贫攻坚战提供了有力支撑。

产业发展是贫困地区内生性发展的根本，没有产业支撑，脱贫成果难以巩固，已脱贫地区也会面临返贫风险。邮储银行各分行因地制宜，加大对地方带贫产业的金融支持力度。比如，宁夏分行探索出了“产业引领+能人带动+金融帮扶”的金融扶贫“蔡川模式”，累计向宁夏固原市蔡川村发放贷款3000多笔，1.37亿元，帮助蔡川村1238人脱贫，并于2016年末实现整村脱贫。“蔡川模式”成为金融“造血式”扶贫的典型案例，为金融业提供了可复制可推广的经验做法，得到了政府和监管部门的充分肯定，被联合国列为对发展中国家扶贫开发的课程。

据了解，邮储银行注重把扶贫同扶志、扶智结合起来，提高贫困地区和贫困群众的自我发展能力和脱贫致富内生动力，探索出驻村第一书记合作模式、平台合作模式、产业引领模式、能人带动模式、信用村镇模式等扶贫模式。同时，邮储银行进一步精准帮扶急需生产发展资金的贫困户，形成了“金融+产业+贫困户”的金融扶贫思路和机制，面向不同地区、产业、贫困群体，精准创新完善金融扶贫产品体系，帮扶贫困地区和贫困人口步入内生式发展轨道。面向贫困地区特色产业，邮储银行因地制宜创新推出拉面贷、养殖贷、茶农贷、民宿贷、核桃贷、香菇贷、畜牧贷等特色产品，推进产业金融精准扶贫。面向贫困户，邮储银行大力推广扶贫小额信贷，扶持贫困户发展生产。截至2020年末，邮储银行累计发放扶贫小额信贷超164亿元，服务贫困人口超42万人次。

高质量助力乡村振兴

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续，是当前一项重大战略任务。

在此情况下，邮储银行积极布局，坚决落实“四不摘”政策，认真谋划脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，重点从五个方面着手：

从产业入手，以产业振兴为着力点，把产业扶贫的宝贵经验与乡村振兴的可持续发展结合起来。围绕“一县一业、一村一品”，创新产品和优化现有要素，支持地方特色产业发展，以“产业兴旺”巩固脱贫攻坚的可持续性。主动创新服务模式，通过“公司+农户”“公司+家庭农场”“公司+合作社”等模式，以产业链金融带动上下游农户发展。

从机制入手，将金融扶贫扶持政策与普惠金融扶持政策结合起来，保持政策扶持、绩效考核、监督评价等方面的延续性，并根据乡村振兴特点优化调整，确保原有扶贫政策不变，支持力度不减。

从服务入手，通过开展农村信用体系建设，以农户小额贷款接力扶贫小额信贷，持续给予资金支持。同时，加大对家庭农场、合作社等新型农业经营主体和普通农户的支持，提供综合化金融服务。

从科技入手，加强科技赋能，发展线上小额贷款，积极支持国家粮食安全、一二三产业融合、美丽乡村建设等乡村振兴重点领域。

从队伍入手，加强人才培养顶层设计，完善培训与激励机制，打造专业化支农队伍，助力乡村振兴。

站在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点上，邮储银行表示，将继续巩固拓展脱贫攻坚成果，积极助力乡村振兴战略实施，为助力建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽乡村贡献金融力量。

(责编：李源、董童)