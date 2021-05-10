本报记者 汪文正

五月八日，湖南省郴州市桂阳县白水瑶族乡天塘山风电场，数十台风力发电机擎天矗立，壮美如画。

周秀鱼春摄（人民视觉）

近年来，江西省抚州市广昌县大力推进光伏发电项目建设，目前已建成五十九个光伏发电站项目，总容量达四点七万千瓦。图为广昌县头陂镇龙港村林光互补光伏发电站项目。

曾恒贵摄（人民视觉）

日前，国家能源局召开网上新闻发布会，发布2021年一季度能源形势、可再生能源发展情况。国家能源局有关负责人介绍，一季度，我国能源供需总体平衡，清洁能源产业发展提速，有力有效地支撑了经济社会全面恢复和高质量发展。

能源消费大幅增长

一季度，我国经济实现“开门红”，国内经济呈现持续稳定恢复态势，拉动全社会用电量大幅增长。

国家能源局有关负责人介绍，一季度全社会用电量同比增长21.2%，拉动全年用电量同比增长4.5个百分点，较2019年同期增长14.4%。

分产业看，二产用电是拉动全社会用电增长的主要动力，对全社会用电增长的贡献率达72.8%；三产用电显著回升，1月以来增速逐月提高，一季度累计增速28.2%，较2019年同期大幅增长16.5%；一产用电持续高速增长，一季度增速26.4%，较2019年同期增长31.4%。

电煤需求快速增长。一季度，煤炭消费同比增长15.8%，较2019年同期增长8.4%。其中，电煤消费同比增长20.6%，对煤炭消费增长的贡献率高达72.6%。

工业用气贡献率创新高。一季度，天然气表观消费量同比增长16.1%，较2019年同期增长15.3%。

国家能源局有关负责人分析，工业生产加快是拉动全社会用电增长的主要动力。一季度，工业用电同比增长23.9%，对全社会用电增长的贡献率高达71%，较2019年同期增长15.3%。制造业用电同比增长26.6%，贡献率达到58.2%，31个细分行业用电增速均超过10%，特别是电气器材制造业、汽车制造业、通用设备制造业、家具制造业、废弃资源综合利用业用电同比增速超过50%。

清洁能源产业持续壮大

有关负责人介绍，一季度，国家能源局充分发挥保供日调度机制作用，全力做好能源保供工作，主要能源品种供给实现不同程度的增长。

电力供应总体平稳，局部地区实施有序用电。受寒潮天气和经济恢复等因素影响，全国最大用电负荷首次出现在迎峰度冬期间，达到11.9亿千瓦，比去年同期增长25.9%，华北、华中、东北、西北四个区域电网负荷均创历史新高，湖南、江西、四川等地采取了有序用电措施。一季度，全国发电量同比增长19%。

油气供应稳定增长，原油加工量上涨。国家能源局大力提升油气勘探开发力度，紧抓增储上产和进口，保障油气稳定供应，炼油行业转型升级持续推进，“减油增化”初见成效。一季度，原油产量、进口量、加工量分别同比增长1.4%、9.5%、16.5%，成品油出口下降15.3%；天然气产量、进口量分别同比增长13.1%、19.6%。

煤炭供应相对充足，迎峰度冬煤炭供应总体平稳。煤炭行业认真落实能源保供各项措施，采取部分煤矿不停产、不放假和扩煤源、抓运力、增储备等措施，煤矿开工率维持高位，充分释放优质产能，积极发挥增产保供稳价作用，迎峰度冬和春节期间煤炭供应相对充足。一季度，原煤产量同比增长16%。

同时，清洁能源产业持续壮大。一季度，风电、太阳能发电、水电、核电新增装机合计1283万千瓦，占电力总装机的比重提升至43.4%，较去年同期提高了2.8个百分点。

促进可再生能源高质量发展

据介绍，一季度，我国可再生能源持续保持高质量发展。

装机规模稳步扩大。截至一季度末，我国可再生能源发电装机达到9.48亿千瓦。发电量持续增长。一季度，据行业统计，全国可再生能源发电量达4754.7亿千瓦时。保持高利用率水平。一季度，全国主要流域弃水电量约12.49亿千瓦时，水能利用率约98.95%；全国弃风电量约72亿千瓦时，平均利用率96%；全国弃光电量17亿千瓦时，平均利用率97.5%。

“十四五”期间，如何促进可再生能源高质量发展？

有关负责人介绍，为实现碳达峰、碳中和任务目标，国家能源局将坚持目标导向，按照市场化方向，加强全方位政策保障，促进新时代可再生能源高质量发展：

强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制，按照目标导向和责任共担原则，通过消纳责任权重引导各地加强可再生能源开发利用，推动跨省区可再生能源电力交易；完善能源“双控”制度，建立鼓励利用、优先利用可再生能源的激励机制；完善可再生能源全额保障性收购制度，做好与市场化交易衔接，鼓励可再生能源有序参与市场实现充分消纳；完善可再生能源价格形成机制，稳定投资预期，调动各方开发建设可再生能源的积极性；健全绿色能源消费机制，完善绿色电力证书机制，建立绿色能源消费认证和标识体系，积极引导绿色能源消费；加强政策协同，重点加强可再生能源用地用海、财税金融、投融资等政策支持力度，共同推动可再生能源持续健康发展、高质量发展。

(责编：牛镛、胡永秋)