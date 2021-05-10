本报记者 宋豪新

从成都出发，向西北都江堰方向驶去，出了市区就上了蓉昌高速。阳光下，蓉昌高速如一条穿梭在峰峦叠翠间的金线，不断向川西高原深处延伸。

曾经，这是一条充满藏羌风情的茶马古道。但由于处于青藏高原板块向东南推覆挤压的地带，地质灾害隐患大，沿线生活环境恶劣，生态极其脆弱，经济发展受到极大制约。

“以前来回骑马要走一天一夜，现在有了这条路，到牧场只需一个小时。”阿坝藏族羌族自治州壤塘县上杜柯乡吾克基村牧民罗波口中的“这条路”，是当地政府前些年建设的通村公路。

过去，每次去城里采购生活物资，或是夏冬季节赶着牛群、羊群转场迁徙，都是当地牧民最头疼的事情。“现在我们的生产生活发生了质的飞跃。”牧民尕尔玛兰波说，路通后，很多牧民买上了汽车、拖拉机，过去转场迁徙“马背牛驮”变成了现在的“四个轱辘开起走”。

如今，脱贫路、产业路、联网路等“毛细血管”不断打通，覆盖越来越多的乡村。物流站、公交站、邮政服务站等建设不断推进，交通、邮政、商贸、供销等资源整合起来，阿坝州的土特产运得出，八方游客进得来，交通从“出行路”向“产业路”“旅游路”延伸拓展。

大禹文化旅游区、桃坪羌寨、甘堡藏寨、鹧鸪山自然公园……在阿坝州，这些文化古迹、景点就像一颗颗珍珠。蓉昌高速就像一条线，把这些散落的珍珠串了起来。“去年‘彩林节’期间，好多外地游客开车来我们县里玩，我开的农家乐最多时一天住了200多人。”黑水县羊茸哈德村村民班玛告诉记者，全村去年“彩林节”期间接待了上万名游客，参与接待的村民最少分红也有两万多元。

2020年，蓉昌高速汶川至马尔康段分段落通车，阿坝州接待游客量达3604万人次，实现旅游收入301亿元，同比分别增长14%和32%。

“春天到毕棚沟观雪山花海，夏天来桃坪体验羌寨风情，秋天到米亚罗看层林尽染，冬天去古尔沟泡温泉。”四川铁投集团党委书记、董事长唐勇告诉记者，道路的延伸，串联起更多的旅行目的地，顺势催生沿途旅游经济，“汶马段通车后，沿路‘打卡’川西风光的游客成倍增长。当地百姓都说，蓉昌高速是一条通往乡村振兴的幸福路。”

《 人民日报 》（ 2021年05月10日 02 版）

(责编：牛镛、胡永秋)