本报北京5月9日电 （记者郁静娴）日前，农业农村部、国家乡村振兴局联合金融机构共同召开全国金融服务“三农”工作视频会议。会上发布了《社会资本投资农业农村指引（2021年）》，强调坚持尊重农民主体地位、保护好农民根本利益，明确鼓励社会资本投资现代种养业、农产品加工流通业、乡村新型服务业等13个重点领域，提出创新投入方式、打造合作平台、营造良好环境的具体措施。

今年，农业农村部将联合农业发展银行、农业银行等选择部分条件比较成熟的省份开展金融服务“三农”模式试点。

在农产品产地冷藏保鲜设施建设方面，去年已在16个省份进行了试点，今年中央进一步加大财政投入力度，投入80亿元，聚焦产地“最先一公里”，在全国范围全面推开。作为今后一个时期农业投资的重点，农业农村部已开发上线冷藏保鲜项目专项金融服务平台，并正在与农行、邮储银行等共同研究专属金融产品。

针对一些新型农业经营主体“融资难、融资贵、风险高”的问题，农业农村部近期将推动落实相应措施，包括出台相关文件探索“银保农互动”、搭建农业农村部农村金融对接平台等。各金融机构将继续对脱贫户和边缘易致贫户发放脱贫人口小额信贷。此外，5月中旬还将启动新型农业经营主体信贷直通车活动，针对家庭农场、农民合作社两类主体，直接收集受理信贷需求。

《 人民日报 》（ 2021年05月10日 02 版）

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