本报记者 李心萍

图①：广东深圳恒大集团总部所在地。

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图②：华润集团亮相首届中国国际消费品博览会。

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图③：格兰仕电器配件制造一线的工人正在工作。

何桂泉摄（人民视觉）

图④：广东深圳欢乐港湾。

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习近平总书记高度重视中国品牌建设，明确要求“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”。

在浩瀚太空，北斗三号全球卫星导航系统正式开通，全球已有120余个国家和地区成功使用北斗系统；在神州大地，中车集团复兴号高寒动车组来回穿梭，具有特殊“战寒”性能的动车组可在零下40摄氏度环境下安全运行；在繁忙港口，往来船舶满载中国制造的口罩远渡重洋，助力全球抗疫……过去一年，面对新冠肺炎疫情带来的严重冲击，中国企业坚持创新发展、优化升级，中国品牌成色更足。

在中国品牌日到来之际，本报今起推出三期特别报道，反映中国品牌高质量发展的生动实践，聚焦中国品牌服务人民美好生活的良好形象，展示中国品牌屹立潮头走向世界的坚实脚步，让中国品牌彰显中国气质，让中国品牌汇聚中国精神，让中国品牌点亮美好生活。

——编 者

引领消费，创造美好生活

输入年龄、性别、症状，AI（人工智能）辅助诊疗系统会自动匹配专业医生，1400多名医生参与在线问诊……疫情防控期间，以平安集团旗下平安好医生为代表的“云问诊”受到欢迎。

“远程医疗，让我们能在有限的时间内治疗更多患者。” 首都医科大学附属北京儿童医院一级主任医师杜忠东说，一块小小的手机屏幕，让空间距离不再成为求医阻碍，让更多人能够高效便捷地享受医疗服务。截至2020年12月底，平安好医生累计注册用户量达3.73亿，日均咨询量达97万人次。

京东大数据显示，2020年全年，京东平台上销售过亿元的品牌中，超过80%的品牌为中国品牌；销售额增速超过50%的品牌中，中国品牌占比近90%。如今，国产品牌正从衣、食、住、行等各方面引领消费，助力创造美好生活。

让衣着更时尚。“有‘颜值’、有科技含量，给国产篮球鞋点赞！”北京的篮球爱好者王帅说，近年来，从李宁到安踏，国产运动鞋一次次凭借绝佳的设计吸引消费者。

让饮食更健康。不少人因“乳糖不耐受”无法享受牛奶的营养与美味。伊利应用LHT乳糖水解技术，研发出舒化无乳糖牛奶，有效破解了“乳糖不耐受”难题。

让出行更便捷。起步、加速、转弯、变道超车、靠边停车……体验了百度自动驾驶出租车Apollo后，在北京工作的程序员小王很兴奋，“如果你闭上眼睛，基本分不出开车的是人还是机器。”正是凭借Apollo领先的自动驾驶能力，今年1月11日，百度宣布正式组建一家智能汽车公司，以整车制造商的身份进军汽车行业。吉利控股集团将成为新公司的战略合作伙伴，共同打造下一代智能汽车。

让城市更宜居。在广东佛山碧桂园凤桐花园项目工地上，工程师在平板电脑上一键下发任务，“身高”1.7米的地坪研磨机器人随即启动工作。随着机器人磨盘的转动，原本粗糙的地面很快变得光滑清洁，沙尘被全部吸进集尘袋中，现场再也看不到传统地坪研磨灰尘弥漫的场景。在粤港澳大湾区，在武汉、太原、西安、郑州……近年来，保利发展控股大力开展城市更新业务，已建成城市更新项目超40个，项目总投资超3000亿元，助力4万户居民从低矮“握手楼”迁入明亮宽敞的新居。

创新发力，追求更高品质

“站在新起点，我们要抓住构建新发展格局带来的重要机遇，依托强大国内市场，不断提升企业品牌建设的专业化、市场化、国际化水平和能力。”国家发展改革委产业发展司一级巡视员夏农说。近年来，中国企业依靠技术创新、质量提升、履行社会责任等不断擦亮品牌的底色。

——立足创新驱动，打造品牌竞争力。

“科技是宝能发展的第一引擎。”宝能集团相关负责人说，以新能源板块为例，宝能聚创新能源自主研发软包电池技术（LBP）在行业内实现技术突破，将软包电池集成效率从30％—40%提升至50％—60%，大幅降低零部件及制造成本。

华侨城集团希望通过不断创新产品形态，满足群众多样化的文旅需求。“文化产业和旅游业正处在转型发展的重要节点，品牌转型升级迫在眉睫。”华侨城集团有限公司总经理姚军说，华侨城将积极拥抱线上化和智慧化，以技术创新驱动应用创新和产业创新。

近千项卫浴核心专利技术、超过4000平方米的全品类研发中心、产品屡次斩获IF、IDEA等国际性设计大奖……在23年的发展中，恒洁集团不断创新，致力提升消费者的生活品质。

——坚持以质取胜，提升品牌美誉度。

荣获“卓越质量品牌”大奖，位居空调行业顾客满意度及各项指标行业第一……凭借产品和服务的良好质量，格力电器连续26年在家电行业处于领先地位。

“企业要为人们的美好生活服务，格力的产品和服务都要高于行业标准。”珠海格力电器股份有限公司董事长董明珠说。3月6日，格力电器发布公告，宣布对3月1日起销售的家用空调实行“十年包修”，更大程度保障消费者利益。

——履行社会责任，增强品牌认可度。

捐赠保险保障总额超1.2万亿元，助力打赢疫情防控阻击战；积极参与脱贫攻坚，4个定点扶贫县成功脱贫摘帽，1534个结对帮扶贫困点全部脱贫出列；支持污染防治，推出央企首笔绿色供应链融资，新增绿色投资306亿元……一个个务实举措彰显着中国人寿的责任担当。

“最大限度地为国家和社会多作贡献，是茅台最想做的事，也是最该做的事。”茅台集团党委书记、董事长高卫东说。泸州老窖股份有限公司党委书记、董事长刘淼表示，具有强烈社会责任感的企业，才能行稳致远，永葆基业长青。

扩大影响，深耕国际市场

“这辆车外观时尚，性价比还高。”在比利时，根特大学学生马修·范德勒对选购的凤凰牌自行车十分满意。

不仅是自行车，中国品牌的电动自行车和电动滑板车在海外也广受欢迎。比利时赛百思中欧商务咨询公司首席执行官弗雷德里克·巴尔丹介绍，近年来中国电动滑板车销售额在意大利增长近9倍，在英国增长近8倍，在法国增长近4倍。

“海尔冰箱不仅质量好，而且服务好。”在澳大利亚，墨尔本市民露西表示，中国的海尔在疫情来袭时坚持提供配送、安装等服务，令消费者十分感动。2020年，海尔海外市场业务逆势增长，营收达千亿元，利润率创10年来新高，海外8个大区市场份额进一步扩大。

埃及新行政首都中央商务区、俄罗斯莫斯科地铁、中巴经济走廊“两大”公路……在“一带一路”沿线国家和地区，不少醒目的地标都由中国企业承建。“中国建筑承建了全世界60%的高层建筑，这些遍布世界的建筑树起了中国建造的品牌。”中建埃及新行政首都CBD标志塔项目总工程师田伟说。

日前，“2021全球工程机械制造商50强榜单”公布，徐工集团、三一重工、中联重科分列全球第三、四、五位；我国最大的专业化设备制造商铁建重工挺进全球30强，资产回报率和营业利润率均位居全球第一；银联受理网络已覆盖全球180个国家和地区，全球发卡量超过90亿张，成为全球发卡量最大的卡品牌。夏农表示，近年来，我国自主品牌的影响力逐渐扩大，认可度和美誉度显著提升，越来越多的自主品牌受到国内外消费者的青睐。

质量上精益求精、创新上勇于攀登、责任上敢于担当，中国品牌在国际市场上树立了良好口碑。

《 人民日报 》（ 2021年05月10日 13 版）

(责编：牛镛、胡永秋)