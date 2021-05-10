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以高质量品牌助力高品质生活

杨梅鱼
2021年05月10日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　依靠京东为当地量身打造的智能云仓，革命老区山东平邑县的金银花、水果罐头走出深山；得益于格力电器新推出的家用空调“十年包修政策”，更多消费者在使用时少了后顾之忧；依托中国银联峰值每秒24万笔交易的保障能力，用户在“买买买”时有了更好的体验……近年来，中国品牌迅速成长，不仅让品牌的价值不断提升，也契合消费升级的大趋势，成为满足人们高品质生活需求的有力支撑。

　　如今，大众消费日益进入品质消费新阶段。对于消费者而言，以前注重量，现在追求质；过去买商品，如今买服务；曾经考虑的是“买得到”，现在琢磨的是“买得好”。今天的消费者，期待的是更智能的家电、更健康的食品、更优质的服务，是更高品质的生活。以高质量的产品和服务，满足消费者更加多元多样的需求，这既是中国品牌的责任所在，也恰恰是新的发展空间所在。

　　品牌，一头连着消费者，一头连着企业。从企业的角度来看，品牌是质量、服务与信誉的重要象征，是企业参与市场竞争的核心资源。今天，单纯“拼价格”并不能包打天下，“拼品质”才是每个企业发展的必然选择。可以说，品牌质量决定着企业能否在竞争激烈的市场中站稳脚跟，品牌建设则决定着企业能走多远。

　　不管时代怎么发展，无论市场如何变化，品质永远是品牌发展的内在支撑，质量始终是企业应有的价值追求。发展永无止境，服务于人民群众的高品质生活需求同样永无止境。事实上，每个人对高品质生活的向往和追求，都是企业发展的重要推动力。增强品牌意识、把握发展机遇，推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，这样就能更好满足人民群众对美好生活的需要，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

　　“所当乘者势也，不可失者时也。”未来一个时期，我国国内市场主导经济循环特征会更加明显，经济增长的内需潜力会不断释放。“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出，“开展中国品牌创建行动”“提升自主品牌影响力和竞争力”。以匠心铸精品，以质量树品牌，在助力高品质生活中擦亮中国品牌的“金字招牌”，这样的历史机遇，中国企业不能错过，也不会错过。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月10日 13 版）
(责编：牛镛、胡永秋)

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