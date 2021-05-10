吴秋余

用好大数据这个时代赋予我们的强大引擎，就能抓住新机遇、培育新动能、塑造新优势，推动中国经济在数字化大潮中乘风破浪，驶向高质量发展的美好未来

催生新业态、畅通产业链，让万千企业点“数”成金，大数据是经济高质量发展的推动力；数据多跑路、百姓少跑腿，让“一网通办”“一次办好”成为常态，大数据是优化营商环境、提升服务效能的“加速器”；动态反映经济社会各指标发展趋势，多维度多层面反映政策落地效果，让社会管理更加精细、更具智慧，大数据是提升社会治理体系和治理能力现代化的“金钥匙”……

伴随数字经济快速发展，数据这座巨大“宝藏”正显示出前所未有的使用价值和发展潜力。疫情防控期间，交通、通信、消费、税收、金融等众多领域的数据有机整合，为疫情监测、防控救治、资源调配等提供了有效指引，助力疫情防控和复工复产，成为大数据促进经济社会发展的一次成功实践。“健康宝”等大数据产品的广泛应用，更是对全社会进行了一次生动的数据科普，彰显了大数据作为基础性战略资源的重要意义。

人类社会发展的历史经验表明，每一次经济形态的重大变革，往往催生并依赖新的生产要素。正如劳动力和土地是农业经济时代主要的生产要素，资本和技术是工业经济时代重要的生产要素，进入数字经济时代，数据正逐渐成为驱动经济社会发展的新的生产要素。去年发布的《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》将数据列为五大生产要素之一，强调要加快培育数据要素市场。将数据作为生产要素，表明随着经济活动数字化转型加快，数据对提高生产效率的乘数作用凸显。这也是最具时代特征的生产要素的重要变化。作为全球数字经济发展较为领先的国家之一，我国要高度重视数据这一新型生产要素的重要价值，加快将大数据转化为现实生产力，为经济社会发展注入新动能、增添新活力。

用好大数据，开放共享是基础。大数据的价值，首先体现在“大”。数据的积累是一个从量变到质变的过程，把数据的开发、利用局限于某个单位、某个行业、某个领域时，就会形成信息孤岛，难以发挥有效价值。实现全社会数据信息的有序有效开放，要建立“部门间”数据共享、“政企间”数据开放、“企企间”数据融通的数据要素流通公共服务体系。

用好大数据，高效配置是关键。数据作为生产要素，就要按照市场化原则进行配置。在社会主义市场经济条件下，要充分发挥市场配置资源的决定性作用，畅通数据要素流动渠道，保障不同市场主体平等获取大数据，按照市场规则、通过市场竞争实现效益最大化和效率最优化。与此同时，要更好发挥政府作用，完善政府调节与监管，创造公平的市场竞争环境，确保数据要素自由流动、安全可控、公平竞争。

用好大数据，依法规范是保障。大数据是把“双刃剑”，在信息技术不断升级的背景下，隐私泄露、大数据“杀熟”等问题日渐突出，让很多人望“数”生畏，甚至开始抵制数据收集和使用。应对大数据带来的新问题，必须加快制定相关法律法规，为大数据的收集、存储、使用、发布立好规矩。信息安全没有局外人，大数据关系每一个社会成员的切身利益，唯有依法规范，才能扬长避短，不断营造健康高效和有序可控的大数据发展环境。

大数据蕴含着大机遇、驱动着大未来。用好大数据这个时代赋予我们的强大引擎，就能抓住新机遇、培育新动能、塑造新优势，推动中国经济在数字化大潮中乘风破浪，驶向高质量发展的美好未来。

《 人民日报 》（ 2021年05月10日 18 版）

(责编：牛镛、胡永秋)