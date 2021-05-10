数字金融领域消费者权益保护研讨会举办

本报电 近日，由中国互联网金融协会指导、启牛商学院主办的“数字金融领域消费者权益保护研讨会暨‘助力金融消费者权益保护’系列公益活动启动会”在京举办。与会嘉宾就金融消费者素养提升和权益保护、科技发展助力金融消费者权益保护等话题进行深入探讨。中国消费者协会副秘书长王振宇在会上表示，当前增强消费者的防骗意识和维权能力十分必要。

（张 旭）

专家呼吁加大个人金融信息安全保护

本报电 近日，中国社会科学院大学互联网法治研究中心举行金融个人信息保护研讨会。与会专家表示，金融行业成为产生和积累数据量最大、数据类型最丰富的领域之一，需要构建系统、完整的法治体系保护公民的个人金融信息安全。360数科信息安全专家吴业超认为，用户信息保护不仅需要金融科技企业自身加强内控，更需要完善的法律法规对第三方机构进行把控。他同时呼吁建立反诈信息预警平台，实现数据共享、反诈案例互通，共建安全的网络信息环境。

（欧阳洁）

《 人民日报 》（ 2021年05月10日 18 版）

(责编：牛镛、胡永秋)