龙跃梅 王祝华 刘 昊

原标题：国际大牌携“干货”亮相消博会 “落子”海南成企业战略

5月9日上午，中欧时尚快线平台框架协议签署仪式暨意大利米兰至海口洲际货运航线推介会举行，“中欧时尚快线”——意大利米兰直飞中国海口货运包机航线预计5月中下旬开通，提供国际消费品端到端一站式智慧型供应链物流服务。

首届中国国际消费品博览会（以下简称消博会）于5月7日至10日在海南举行。记者发现，国际元素在消博会上尤为突出，展览总面积8万平方米，国际展区6万平方米；国内外参展企业近1500家，来自约70个国家和地区；费伯奇、酩悦轩尼诗、西班牙敖司堡、高培等国际品牌展位人流不息……海南成为国外企业眼中的“香饽饽”，布局海南成为众多国际品牌的战略行动。

“大牌”亮相消博会

5月8日上午，爱尔兰团在消博会上举办“充满机遇的爱尔兰 通往欧洲的门户”国家推介会。

爱尔兰驻华大使安黛文在推介会上详细介绍了爱尔兰的历史、人文、经济、贸易等领域的发展。安黛文希望借消博会这一窗口，能够让更多中国以及国际投资者了解关注爱尔兰和爱尔兰的优势产品、服务。

为了在消博会上出彩，一些国家和国际品牌，拿出自己的“硬家伙”，如服饰箱包、美妆精品、珠宝钻石等，在消博会的舞台上角逐。

9日，消博会3号馆西班牙敖司堡集团展台，一条长长的火腿，吸引众多人驻足观看和品尝。5J Cinco Jotas是西班牙国之瑰宝，也是全球第一的火腿品牌，在全球超过50个国家和地区优质的餐馆和销售场所中，都能看到该品牌火腿产品。

在3号馆麦卡伦展台，展示了迄今为止麦卡伦年份最高（高达78年）的威士忌系列——麦卡伦耀红系列，这是该系列首次在中国大陆地区实物亮相。

记者在国际展区看到，费伯奇、酩悦轩尼诗、瑞士国家馆、爱尔兰馆、泰国馆等展馆吸引了一大批参观者。

“巨头”纷纷布局海南

“如果海南继续保持其增长曲线，可能在短期内成为全球最大的免税市场。”5月7日，穆迪戴维特报告杂志、毕马威、亚太旅游零售协会共同发布的《全球免税白皮书》这样说。

《全球免税白皮书》得出这样的结论，与众多企业的观点不谋而合。

日本美妆巨头资生堂集团是第一家签约参加消博会的美妆企业。“中国是资生堂集团最大的海外市场，海南的发展是资生堂成长新机遇。”资生堂消博会负责人阿南徹表示，中国化妆品市场潜力巨大，资生堂正加大在中国的投资。

5月8日，瑞典个人护理品牌FOREO正式向公众推出消博会联名露娜玩趣洁面仪LUNA系列特别版。“我们不断深化与各大零售商合作，并且更加专注发展中国市场，尤其是海南的免税零售业务。”FOREO全球旅游零售总监Gary Leong说。

“以海南为核心运营基地，戴比尔斯可以同时覆盖中国和周边其他市场。”钻石业巨头戴比尔斯首席执行官刘行淑说。

记者在海南了解到，消博会在这里举办，为建设自贸港的海南注入了更多国际影响力，海南成为国际品牌拥抱中国市场的新门户，在海南“买全球、卖全球”成为可见的未来。

(责编：赵超、初梓瑞)