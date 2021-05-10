崔 爽

原标题：以应用为牵引 超高清视频产业加速成熟

刚刚过去的“相约北京”冬奥测试活动中，国家速滑馆内首次实现四路4K超高清视频的转播，五棵松体育馆内通过4K高清回传实现“无人混合采访”的首次验证，亮眼表现获得冬奥组委的高度赞许。

在制造业现场，5G+超高清视频相当于请来了“专家的眼睛”， 专家通过AR指导工人的现场作业，大大降低了一线工人的技术门槛，还能指导巡检运维，为智能制造装上了火眼金睛。

云外交、云转播、机器视觉、远程会诊……在促进产业数字化、满足人民美好生活需要方面，超高清视频正在成为新技术新业态的“样板”。

“超高清视频是视频技术继模拟、标清、高清后的新一轮代际演进，与5G、人工智能等同为当今新一代信息技术的重要发展方向。”5月9日，由工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台、广东省人民政府共同主办的2021世界超高清视频（4K/8K）产业发展大会开幕式上，工业和信息化部部长肖亚庆如此表示。

消费生活信息基础设施逐步完善

根据最新发布的《超高清视频产业的发展情况和超高清视频产业发展白皮书》，2020年，我国超高清视频的生产、网络传输、终端呈现、核心元器件、视频服务等环节直接的销售收入超过8500亿元，带动垂直行业硬件销售和应用规模超过了9300亿元。

中国电子信息产业发展研究院院长张立表示，我国超高清视频产业发展有几大亮点：终端与网络超前普及，消费生活信息基础设施逐步完善；内容制作能力显著提升；超高清+5G+AI技术深度融合等。

据他介绍，终端方面，国内零售的4K超高清电视的渗透率已经超过了70%，8K电视成为电视厂商的旗舰标配。网络方面，截至3月底，千兆接入速率用户达到945万户，5G终端用户达到2.85亿，全国高清和超高清有线电视实际用户数量突破了1亿。国庆70周年的庆祝活动、5G+8K两会的报道、春晚8K直播成为超高清视频应用的经典案例。

“视频的流量已经占到了整个网络的70%。所以我们说视频是互联网的大流量，视频是互联网的高品质，视频技术也必将成为社会的新基础设施。”中国联合网络通信集团有限公司总经理陈忠岳说，部署大带宽、低时延、高可靠的精品网络，充分发挥5G/光宽/WiFi等多个千兆网络资源以及OTN和IPv6等能力优势，可以全面保障视频信息的高品质传输。

围绕产业链关键薄弱环节加强攻关

TCL创始人、董事长李东生表示，用户对超高清视频的需求不断攀升、雄厚的超高清产业基础叠加政策驱动、日趋成熟的产业生态等共同推动超高清产业进入黄金发展期。“可以预见，未来三到五年，我国超高清产业从高清面板、拍摄机器、视频制作等上游设备生产到机顶盒、光纤、5G基站等传输系统建设，再到下游的内容制作，整个产业链将加速形成成熟的生态。”李东生说。

但同时他坦言，目前，超高清视频行业还存在5G+8K的应用场景研究严重缺乏，核心器件、关键设备的生产研发有待加强，行业标准体系尚不完善，商业盈利模式也不成熟等短板。

为此，他建议“加速推动关键技术及元器件的开发”：聚焦超高清视频产业链的短板和薄弱环节，整合优势资源，加强产学研合作，加速高性能存储芯片、超高清图像传感器等关键核心器件的技术突破。

肖亚庆强调，坚持协同创新，完善产业链条。围绕产业链关键薄弱环节加强攻关突破，建设超高清视频产业协同中心、制造业创新中心，引导视频生产、网络传输、终端呈现和行业应用等产业链各环节加强协同创新，促进产业高质量发展。

另外，面向冬奥会转播、8K频道建设等重大场景，“百城千屏”8K超高清视频落地推广活动同日启动，促进终端普及和内容繁荣。英特尔公司副总裁兼中国区总经理王锐透露，360度8K VR技术将被率先应用在北京2022年冬奥会上。

肖亚庆表示，加快发展超高清视频产业，能够直接带动制播设备、终端产品、显示面板、芯片等产业链整体换代，促进数字技术创新突破，拉动“双千兆”新型基础设施建设，促进内容繁荣和应用创新，形成万亿级新兴产业集群。

(责编：赵超、初梓瑞)