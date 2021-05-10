张辛欣

原标题：到2023年 5G个人用户普及率将超40%

工信部起草编制的《5G应用“扬帆”行动计划（2021—2023年）》1日公开征求意见。文中提出，到2023年，我国5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强，5G个人用户普及率将超40%，用户数超过5.6亿。

5G融合应用是促进经济社会数字化、网络化、智能化转型的重要引擎。工信部提出，坚持需求牵引、创新驱动、重点突破、协同联动，加快5G应用。到2023年，实现重点领域5G应用深度和广度双突破。5G网络使用效率明显提高，5G物联网终端用户数年均增长率超200%。在个人消费领域打造一批“5G+”新型消费的新业务、新模式、新业态，用户“获得感”显著提升。

此外，5G网络覆盖水平要不断提升，到2023年，每万人拥有5G基站数超过18个，建成超过3000个5G行业虚拟专网。

(责编：赵超、初梓瑞)