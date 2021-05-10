操秀英

原标题：未来网络为工业生产提供“量身定制”的服务

随着“面向服务的未来网络实验环境与技术创新”相关研究成果在各地加速落地，中国工程院院士、紫金山实验室主任刘韵洁也越来越忙。

“今天下午我要赶去张家口，商讨京津冀部署未来网络的事情，结束后赶去深圳。”近日，在上海参加中国工程院院士专家成果展示与转化中心揭牌仪式的刘韵洁在接受科技日报记者采访时感慨，“传统互联网在消费领域取得巨大成功，但面向生产领域却存在巨大挑战，未来互联网的优势已经逐步显现。”

此次中国工程院院士专家成果展示与转化中心设立的院士专家成果展示馆首期展示了200个院士专家团队的共计300余项成果。刘韵洁团队的“面向服务的未来网络实验环境与技术创新”重大成果正是其中之一。

到底什么是未来网络

未来网络是刘韵洁团队近十几年的主攻方向，是一项从无到有的研究。

“我们是国际上最早做未来网络研究的团队之一。2005年，我们开始筹备这件事情，2007年在北京邮电大学、中国科学院计算所和清华大学组建了3个团队开展未来网络架构研究。”刘韵洁回忆。

2009年，中国工程院与国家自然科学基金委员会联合启动“面向2030年中国工程科技中长期发展战略研究”项目，设立有关未来网络的研究咨询课题。2010年，在国家发展和改革委员会启动重大科学专项研究项目之际，李国杰院士与刘韵洁联合提议设立未来网络试验设施（CENI）项目。

到底什么是未来网络？“说白了，就是更快捷、更简单、可定制、可重构、更安全的下一代互联网，以用户为中心，让上网的人有更好的体验。”刘韵洁说。

他举了个例子：“比方说，你今天要传一个很大的视频回编辑部，如果用传统网络可能需要很长时间，但如果你用了定制的网络，就可以迅速搞定。”

“传统IP网络是个‘尽力而为’的架构，就像一条公路，走的车多了就堵，用户也没办法，要面对很多不确定性。而工业互联网恰恰需要确定性、差异化和可定制的网络环境。”刘韵洁说，“互联网已经正式进入下半场，在要求海量连接的同时，也要求网络具备确定性的服务质量，而这正是未来互联网的突出优势。”

刘韵洁说，彼时，没有多少人相信互联网技术会有大的变革，“当时我们的预判是，现有的互联网架构一定会遇到瓶颈，无法满足实体经济发展的一些需求，所以必须提前部署未来网络的研究。”

个性化定制网络服务

“互联网是个工具，它只有跟实体经济融合，解决企业的实际问题才能发挥价值。”刘韵洁坦言，“从这个角度看，我们工业领域的网络建设还处于非常初级的阶段。”

刘韵洁说，在未来网络建设构想中，需求的个性化将让每个行业、企业、用户甚至是每个应用都拥有定制化网络，服务提供的按需化也将让运营商从传统的卖带宽转变为提供定制化的网络服务。同时，网络利用率将从目前的约50%提升至90%以上，用户的使用成本将大幅降低。

刘韵洁调研过大量企业。“很多企业钱花了不少，但信息化、智能化水平并没有很大提升，也没有带来实际效益。”他分析，“就算是网络化水平很高的企业，依然面临互联网技术、通信技术‘七国八制’、数据不互通的问题。”

必须引导企业用全新技术解决这一问题。

“在工业互联网发展过程中，企业是主角。建议政府设立一些引导资金和优惠政策，提高企业的积极性，让科研团队与企业深度合作，给他们量身定制网络升级改造方案，以企业大数据挖掘和利用为基础，利用人工智能找出生产流程中的短板，有针对性地提出解决方案。”刘韵洁同时建议，“由第三方来评估这些工作的成效。”

“CENI项目的目标是建设覆盖全国40个骨干节点、130多个边缘节点的先进、开放、灵活、可持续发展的大规模通用试验设施。”刘韵洁说。

虽然已经不用为成果转化发愁，但刘韵洁还是希望通过中国工程院院士专家成果展示与转化中心，让未来网络辐射到更多行业和企业，助力中国实体经济，尤其是制造业转型升级。

(责编：赵超、初梓瑞)