原标题：网约车平台抽成到底是多少 这本账要算明白-光明日报-光明网

最近，部分乘客明显感受到，乘坐网约车越来越贵。而网约车司机也在吐槽，钱挣得越来越少。问题在哪？新华社的调查发现，平台对司机的抽成偏高，一般超过20%，有时甚至高达50%。

现行的抽成比例，到底是怎么算出来的？有什么合理依据？平台显然应有一个合理的解释。按理说，在网约车平台的现有技术支持下，各种费用的计算方式——包括平台的抽成，相较于传统的出租车，完全可以更透明，让司机和乘客看个明明白白。不透明抽成已经不是哪一家网约车平台的问题，而是行业的普遍现象。根源在于，一些头部网约车平台仗着自身的相对垄断地位，对提高服务费率有恃无恐；另一些平台又在“法不责众”的侥幸心态下，跟风操作。因此，要破解这一难题，还要放置于反垄断的大背景下考量。1月28日，交通运输部相关会议表示，交通运输新业态不是法外之地，头部平台企业要加强自律，“不能以为大了就管不了，大了就不能倒”。4月29日，交通运输部再表态，今年将督促网约车平台公司公开定价机制，保障消费者合法权益。也就是说，公开包含抽成标准在内的定价机制，已经不是网约车司机和乘客的“软性”呼唤，监管层面已经有了硬性要求。网约车给人们生活带来的便利无须多说，社会对网约车的基本要求无非两个：一是安全、及时送达，二是合理、透明收费。各个网约车平台都有这种觉悟，网约车行业才能走得更远。中国是世界上第一个全国范围内实现网约车合法化的国家，网约车企业要担得起全社会的这份期待。

（作者：朱昌俊 摘编：王营）

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