齐 芳

原标题：我国在科研热点领域发展迅猛

国际的研究前沿和热点在哪里？中国的表现如何？近日，中国科学院科技战略咨询研究院发布了《科学结构图谱2021》，以科睿唯安公司的基本科学指标数据库（Essential Science Indicators，ESI）为信息源，提取了2012年至2017年10223个研究前沿中包含的高被引论文，通过再次的同被引聚类分析，得到了1169个研究领域，形成了全球视野的科学结构图谱，可视化地展现2012年至2017年的科学研究宏观结构及其内在关系，揭示了国际社会普遍关注的热点研究领域，并分析了中国和世界主要国家的科研发展情况。

哪些研究最热门？全球热点研究前沿的焦点是人类可持续发展的重大问题，与能源、环境、人类健康、资源利用等相关

中国科学院科技战略咨询研究院研究员王小梅介绍，报告显示，科学研究结构的布局总体稳定。科学研究领域数量持续扩大，科学研究前沿不断延伸，新兴研究领域不断涌现，学科交叉融合的现象越来越明显。

她表示，研究发现，全球热点研究前沿的焦点是人类可持续发展的重大问题，与能源、环境、人类健康、资源利用等可持续发展相关，出现了“先进能源”“环境治理”“纳米生命科学”“海洋资源”以及与能源、环境、生命健康等息息相关的新材料、新器件等热点研究前沿，正成为科技创新发展的强大驱动力。

此外，目标导向的基础研究与应用研发结合更加紧密，应用性牵引趋势明显，传统意义上的基础研究、应用研究的边界日趋模糊。科学研究与工程结合逐渐向应用转化的研究问题越来越广。

纵向来看，王小梅说：“从近两期科学结构图谱来看，持续高密度论文区域的研究热点主要包括量子物理、机器学习、无线通信、粒子物理、有机合成方法、系统与控制、冠心病、表观遗传调控、植物基因调控等。而本期密度增高的热点研究中，高密度热点研究集中在肠道微生物、二维材料、超材料、环境治理、脑结构与功能、肿瘤免疫治疗、卫生保健、天文学等。”

中国表现如何？核心论文份额稳居世界第二，优势领域涵盖纳米科技、计算机与工程、环境治理等，但在医学、社会科学、经济与商业、生物科学四个大类中所占份额相对较少

王小梅介绍，基于科学结构图谱，研究显示，中国在世界热点研究领域中的科研发展迅猛。“中国的核心论文份额稳居世界第二位，较上一期增长2.6个百分点，增幅23%。中国的核心论文份额接近世界排名第三的英国的2倍。”王小梅说，“除澳大利亚外，同期传统科技强国整体核心论文份额呈下降趋势，德国、日本的核心论文份额降幅超过10%。”

研究也显示，中国的研究领域覆盖率从世界排名第五位上升到第四位，且覆盖率呈现显著上升趋势。但同时也要看到，中国仍在28%的研究领域没有发表论文。

研究发现，中国科研优势研究领域逐步稳固，与美国形成了明显互补关系。王小梅介绍：“中国优势领域涵盖纳米科技、计算机与工程、环境治理等，但在医学、社会科学、经济与商业、生物科学四个大类中所占份额相对较少。而美国在生命科学、医学与环境生态学相关学科交叉研究中占据主导地位。”但值得注意的是，在对技术创新有影响的研究领域中，中国表现突出的研究领域中美国核心论文份额依旧占比很大；而在美国占优势的医学和生命科学领域，中国鲜有论文被专利引用。

(责编：赵超、初梓瑞)